中国七月制造业PMI微降至50.4

中国国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今天发布的中国采购经理指数显示，本月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，低于上月0.5个百分点，继续位于临界点以上，制造业总体继续保持扩张态势，但步伐有所放缓。

根据中国国家统计局网站消息，本月非制造业商务活动指数为53.3%，比上月回落0.2个百分点，其中服务业商务活动指数为52.5%，比上月上升0.2个百分点；综合PMI产出指数为52.4%，比上月回落0.5个百分点，表明中国企业生产经营活动扩张速度有所放慢。

从企业规模看，大型企业PMI为51.7% ，与上月持平，继续高于临界点；中型企业PMI为50.0%，比上月回落0.8个百分点，位于临界点；小型企业PMI为47.8%，比上月下降1.3个百分点，低于临界点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的五个分类指数中，生产指数和新订单指数均高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

从行业看，建筑业商务活动指数为57.5%，低于上月2.6个百分点。服务业商务活动指数为52.5%，高于上月0.2个百分点。从行业情况看，水上运输、电信广播电视及卫星传输服务、资本市场服务等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间；其他金融业、房地产、居民服务等行业商务活动指数位于临界点以下。

此外，生产指数为51.0%，比上月回落0.9个百分点，高于临界点，表明制造业生产扩张力度有所减弱。新订单指数为50.9%，比上月回落0.6个百分点，高于临界点，表明制造业市场需求增长放缓。原材料库存指数为47.7%，比上月下降0.3个百分点，低于临界点，表明制造业主要原材料库存量较上月有所减少。从业人员指数为49.6%，比上月回升0.4个百分点，表明制造业企业用工景气度继续改善。供应商配送时间指数为48.9%，比上月回升1.0个百分点，低于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间有所延长。

