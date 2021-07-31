郑州发现多例疑似病例 要求市民非必要不离郑

继郑州市昨天发现一例冠病无症状感染者后，河南省委常委、郑州市委书记徐立毅今天指出，这次疫情传播快、散发性强，除已确诊无症状感染者病例外，又发现多例疑似病例，防控形势十分严峻。

根据“郑州发布”微信公众号消息， 针对流调排查、检测排查中发现的新情况，徐立毅在郑州疫情防控工作紧急会议上指出，这次疫情传播快、散发性强，除已确诊无症状感染者病例外，又发现多例疑似病例，防控形势十分严峻。

徐立毅要求全市上下要迅速行动、立即响应，在做好灾后恢复重建工作的同时，迅速打响疫情防控阻击战。要迅速开展流调工作，迅速开展核酸检测，及时做好信息发布，引导群众减少外出活动。

郑州市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室今天也发布防控相关通告，要求即日起，郑州市民非必要不离郑。确需离郑的，需持有48小时内核酸检测阴性证明。

同时，通告还称将对郑州市第六人民医院实行闭环管理，停止诊疗工作。该医院凡在家轮休的职工及该院各类购买服务人员、劳务派遣人员即日起居家等候不外出，立即向所在社区（村）、单位报告，配合落实核酸检测、医学隔离观察14天措施。自7月 16日以来，凡进出郑州市第六人民医院的人员，立即向所在辖区、单位报告，落实核酸检测、医学隔离观察14天措施。

此外，新郑机场、高铁东站、郑州火车站等交通枢纽，全市各居民小区、宾馆酒店等住宿功能场所、室内密闭公共场所等恢复查验郑州健康码；停止非必要聚集活动，原则上不举办大型群众性活动。

