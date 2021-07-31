内蒙古乌兰察布市委原书记杜学军被双开

内蒙古自治区纪委监委对中共内蒙古乌兰察布市委原书记杜学军严重违纪违法问题立案审查调查，杜学军被“双开”。

中共中央纪委国家监委网站的通报指，杜学军对党不忠诚、不老实，在煤炭资源领域违规违法问题专项整治工作开展期间，不如实报告个人涉煤违规违法问题，对抗组织审查。

通报还说，杜学军亦官亦商，谋取私利，违规从事营利活动；贪财无度，肆意用权，亲清不分，被商人“围猎”，在煤炭资源开发、工程承揽等方面利用职务便利为他人谋利并非法收受、索取巨额财物。

通报指出，杜学军严重违反党的政治、组织、廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，依规给予杜学军开除党籍处分，由自治区监委给予其开除公职处分，收缴违纪违法所得，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。



公开资料显示，1965年出生的杜学军是内蒙古海拉尔人，长期在呼伦贝尔工作，曾任满洲里市长，后历任兴安盟委副书记、兴安盟盟长、包头市长等职，2017年5月起担任乌兰察布市委书记。

杜学军在去年7月卸去职务“突然消失”，连全市干部大会都未出席。

官方消息在今年2月才证实，在涉煤领域腐败“倒查20年”专项行动中，杜学军是被立案审查调查的56名厅局级干部之一。

《中国纪检监察报》在2月24日刊发署名“钟纪言”的文章，题目是《倒查涉煤腐败推动净化政治生态——内蒙古自治区系列涉煤腐败案以案促改工作启示》。

文章证实，杜学军以及内蒙古交通厅厅长白智、原国土资源厅厅长白盾等56名厅局级干部，鄂尔多斯市煤炭局原局长郭成信等216名县处级干部被立案审查调查。

内蒙古煤炭资源丰富，2019年原煤产量10.35亿吨，占中国产量的27.6%。

“钟纪言”的文章证实，内蒙古在煤炭经济快速发展的同时，煤炭资源领域违规违法问题滋生蔓延，地方政治生态受到严重污染，涉煤腐败成政治生态最大“毒瘤”。