河南灾后40万辆水淹车待理赔

河南省汽车行业商会常务副秘书长朱志芳昨天受访时说，截至目前，统计数字显示，此次暴雨导致郑州40万辆车因灾受损。河南省政府新闻办披露的数据显示，截至7月28日，河南保险业共接到车险报案22.64万件，估损64.12亿元（人民币，下同，13.44亿新元）。

根据《经济观察报》报道，在此次河南暴雨期间，头部保险公司接到的车险报案均达到数千件以上。平安产险压力最大，其河南分公司相关人士透露，截至目前，平安产险河南分公司接到车险报案4.5万余笔。

截至7月23日18时，大地保险接到的河南全省车险报案3107件，预计损失9285万元，阳光财险河南分公司截至7月21日上午10点共接到车险报案3161 件，太平洋产险截至7月21日16时30分在河南地区共接到车险报案7200件。

银保监会办公厅上周四（22日）发布《关于支持防汛救灾加强金融服务工作的通知》，对保险机构提出了“特事特办、急事急办”的原则，要求各大险企集中调配查勘人员、救援设备，建立理赔服务绿色通道、简化理赔流程、提高理赔效率，做到应赔尽赔、早赔快赔。

据了解，普通燃油汽车车险理赔的流程较为清晰，静止停放的车辆被水淹受损，可以直接通过车损险来申请理赔。如果是车辆涉水受损，则以车险改革的时间点为界限，有不同的处理方式。

涉水险又称发动机特别损失险，它主要是保障车辆在积水路面涉水行驶或被水淹后致使发动机损坏可给予赔偿。因为在 2020年9月之后的车，只要买了车损险，自然包含了涉水险，可获得整车赔付，如果没买，则无法赔付。

而最受关注的是纯电动汽车涉水后的理赔问题。此次郑州暴雨也是电动汽车应用普及以来首次遇到的大规模涉水受灾。

但由于电动车没有发动机，因此从车主角度看，不存在购买涉水险的需要。这也导致在2020年9月车险改革之前购买了车损险的电动车的淹水赔付问题存在争议。

对此，上海市中天阳律师事务所律师吴超然在接受访问时表示，纯电动汽车只有电动机而没有发动机，因此，现有涉水险的条例是否适用于纯电动汽车存在争议，目前不同保险公司对纯电动汽车涉水的理赔原则也不尽相同。

面对车险报案量的陡然增加以及行业主管部门的明确要求，保险公司纷纷在河南启动应急措施。

据悉，大地保险上周四在河南调集了89台拖车以及100名一线救援理赔人员，开始全面展开救援理赔工作。相关人员表示，大地保险河南分公司所有的救援理赔人员都上了一线，另外还从平顶山、洛阳、周口等地市抽调了部分救援理赔人员，充实到了一线队伍中。在理赔救援之外，河南分公司还成立了青年志愿者先锋队，承担指引道路、协助救援等任务。

在理赔措施方面，大地保险宣布推出理赔“绿色通道”，简化理赔手续资料，凡投保了车损险和涉水险的保险车辆，因暴雨导致车辆被水浸泡、漂浮冲击造成车辆损失的，免现场查勘、免气象证明、免行驶证、驾驶证。

除了大地保险，其他保险公司也启动了各类应急措施。平安产险河南分公司相关人士表示，公司针对此次暴雨灾害的应急处理措施包括开通理赔绿色通道，积极排查公司承保情况，提供7×24小时报案受理，开放官网、APP等线上报案及快速理赔通道。

阳光财险宣布，启动应急预案期间，各地区依据实际情况，对暴雨类案件简化单证、优先赔付。车险及非车险案件均可通过小程序线上直连，小额案件免查勘、免单证、一键完成赔付。

根据河南省保险行业协会的声明，目前各企业车辆理赔已根据实际情况简化手续，大部分水淹车不需要提供相关资料，但全损车辆或推定全损车辆需要提供行驶证、登记证书、车主身份证复印件、车辆钥匙等资料用于后续理赔工作。

