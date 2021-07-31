习近平要求确保如期实现建军百年奋斗目标

在中国解放军八一建军节之际，中共总书记习近平强调，要确保如期实现建军一百年奋斗目标。

据新华社报道，中共政治局昨天（30日）就坚持党对人民军队绝对领导、奋力实现建军一百年奋斗目标举行第32次集体学习。

习近平在主持学习时强调，实现建军一百年奋斗目标，是党中央和中央军委把握强国强军时代要求作出的重大决策，是关系国家安全和发展全局的重大任务，是国防和军队现代化新“三步走”十分紧要的一步，“要坚定决心意志，增强紧迫意识，埋头苦干实干，确保如期实现既定目标”。

习近平说，“回顾党的百年奋斗历程，坚持党指挥枪、建设自己的人民军队，是党在血与火的斗争中得出的重大结论”，“坚持党对人民军队绝对领导，朝着党指引的方向奋勇前进，人民军队就能不断发展壮大，党和人民事业就有了坚强力量支撑。”

他说，强国必须强军，在全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标的历史进程中，必须把国防和军队建设摆在更加重要的位置，加快建设巩固国防和强大军队。

习近平强调，要加强创新突破，推进高水平科技自立自强，加快关键核心技术攻关，加快战略性、前沿性、颠覆性技术发展，发挥科技创新对军队建设战略支撑作用。

他要求，要适应世界军事发展趋势和解放军战略能力发展需求，坚持不懈把国防和军队改革向纵深推进。

习近平指出，实现建军一百年奋斗目标是解放军的责任，也是全党全国的责任，要在经济社会发展布局中充分考虑军事布局需求，在重大基础设施建设中刚性落实国防要求，在战备训练重大工程建设等方面给予有力支持，在家属随军就业、军人子女入学、退役军人安置、优抚政策落实等方面积极排忧解难。

“建军百年奋斗目标”首次被提出是在去年10月底发布的中共十九届五中全会公报，公报明确提出确保2027年实现建军百年奋斗目标。

在今年3月的中国两会期间，习近平出席人大会议解放军和武警部队代表团会议时强调，今年是中国共产党建党100周年，是“十四五”开局、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，也是国防和军队现代化新“三步走”起步之年。

他要求聚焦实现建军百年奋斗目标，紧紧围绕解放军建设“十四五”规划布局谋划和推进工作。