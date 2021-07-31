中国官方发文禁“小腿神经离断瘦腿手术”

中国国家卫健委发文叫停一些美容减肥机构推出的“小腿神经离断瘦腿手术”，因该手术缺乏科学依据和循证医学证据，存在严重安全性问题，也有悖于医学伦理原则。

据中国国家卫健委网站昨天发布的消息，卫健委办公厅在本月26日发布关于禁止开展“小腿神经离断瘦腿手术”的通知，通知说，中华医学会专家论证后认为，该手术缺乏科学依据和循证医学证据，直接导致神经不可逆损伤和下肢运动功能障碍，存在严重安全性问题，有悖于医学伦理原则。

根据论证意见，按照《医疗技术临床应用管理办法》有关规定，自通知印发之日起起禁止“小腿神经离断瘦腿手术”应用于临床。

通知还要求地方各级卫生健康行政部门立即组织开展对该手术项目的专项清理整顿，对于在本通知印发后仍开展该项手术的医疗机构和医务人员依有关法律法规规章予以处理。

据《羊城晚报》早前报道，现实中不少女孩希望拥有漫画里美少女那样一双笔直纤细的腿，一条“小腿肌肉阻断术”的微博话题今年5月曾登上热搜榜，话题阅读量达2.9亿，还有女孩在社交平台上晒出自己做了该手术前后的对比照。

按照网站、医美机构的介绍，小腿神经阻断术具体的操作就是切断小腿一些相对不那么重要的肌肉神经，例如腓肠内侧皮神经和腓肠外侧皮神经，让肌肉失去活力而自然萎缩，进而达到瘦小腿的效果。

不过，这种方法在专业医生看来无异于自残，短期或有瘦腿功效，远期腿部功能和关节稳定性却都可能受损，且不可修复。

南方医科大学第三附属医院关节外科·运动医学科副主任曾春对有女孩为了瘦腿而切断腿部神经感到震惊不解。

曾春解释，骨折恢复容易，但神经一旦受损修复难度极大，可以说是不可逆的，患者只有通过加强协同肌肉的锻炼来代偿部分功能。

曾春还说，“要纠正一个错误的观念，没有‘不那么重要的神经’。在二十年前、十年前会有观点认为有些神经不那么重要，那是当时医学的发展水平对这些神经的认识不够，其实每根神经都是非常重要、不可替代的，当它缺失时，你才意识到它有多重要。”

