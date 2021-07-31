网友批郑州花钱搞“面子工程” 当地政府强调牢固人民至上理念

近期，河南郑州遭受暴雨、洪水侵袭，引发社会各界关注。有网友上周三（21日）在人民网领导留言板上向河南省领导留言称，此次郑州水灾固然与几十年不遇的多日大暴雨有很大关系，但平时如果多修一些看不到的‘里子工程’的话，造成的水灾危害可能会小一些。该名网友直言：郑州市的钱很多都去搞‘面子工程’了。

这名网友自称是中共党员也是一名即将退休的人民教师。他在留言中写道：“郑州市的钱很多都去搞‘面子工程’了：刚修过的路，中间没绿化带的，刨开！做个花坛；中间有花坛的，填上！做个挂着盆栽花的隔离带；再有，把水泥的路边石，拆了！换作花岗岩的或人造石的……凡此种种，不一而足！”

河南省、郑州市两级官方对上述网友留言随即做出回应。河南省官方回复称，郑州市防汛抗旱指挥部要求，各地各有关部门要牢固树立人民至上、生命至上理念，根据当地汛情及时提升响应级别。按照预案要求，做好相关工作。

7月28日凌晨，上述网友对河南省方面的回复给出了“很满意”的评价，并给出了自己的两点建议，一是“集中有限财力，多做些造福于民的‘里子工程’”，例如地铁出入口能否抬高？或者外加一个紧急挡水用的挡板代替临时的沙袋等等；

第二个建议是“有必要建立约束机制，强化城市规划职能，杜绝一任领导画一张蓝图的弊端”。该名网友说，今年郑州市大小路都在围挡、都在挖、都在提质大修，他认为这些工程的叠加给郑州市的交通和现今的城市防汛造成了一定的影响。

这名网友还在建议中提出，地方父母官一定会有更有力的措施、更好的方法、更多的资源调动来加以逐步实施，“只要他心里装着人民，只要他一心为民，办法总会比困难多的”。网友还说，“里子工程”一届一届政府踏踏实实做下去总会逐渐完善的，尽管不在面子上，老百姓不会一目了然地看到，但人民心里有杆秤。

郑州市方面周三（28日）也对该网友的留言做出回应，称灾情发生后， 郑州市防汛抗旱指挥部要求各地各有关部门要牢固树立人民至上、生命至上理念，突出做好当前抢险救援、灾后处置等各项工作。 市委、市政府全力统筹各方力量进行救助，力将各项损失降到最低。关于城市基础设施建设的建议非常中肯，将反馈给有关部门认真研究，及时吸取合理化建议，科学谋划，合理布局，统筹兼顾，凝聚各方力量扎实做好基础设施建设。郑州市方面最后再次感谢网友留言。

