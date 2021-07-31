中疾控：没足够证据显示需全人群打第三针

新一波冠病疫情持续在中国各地扩散，对于是否需要第三针疫苗，中国疾病预防控制中心首席专家、研究员邵一鸣今天说，关于疫苗加强免疫各国都在研究，现在还没有足够证据显示需对全人群接种第三剂疫苗。

综合澎湃新闻、《北京晚报》报道，中国国务院联防联控机制今天下午在北京召开新闻发布会，介绍疫情防控和疫苗接种等情况。邵一鸣在会上说，所有疫苗在接种后，抗体水平都会随着时间出现下降，但免疫记忆仍然存在，所以一旦病毒感染了，能在很短的时间刺激起很强的记忆反应，抗体会大幅度上升。

邵一鸣表示，初步观察对已完成免疫接种一年以内的普通人群，暂没有必要接种加强针，但对完成免疫超过6-12个月，且免疫功能较弱的老年人和有基础性疾病的患者，以及因工作需要要去高风险地区工作的人员，从事高暴露风险职业的人群，正在研究是否有必要开展以及什么时间开展加强针接种的问题。

另外，对于很多人接种疫苗后仍被感染，邵一鸣说，打疫苗后又被感染被称为“突破病例”，这是一种常态，并不是例外。他强调，出现突破病例仍是全球30多亿剂次接种疫苗人群中的少数。

邵一鸣还说，“总的判断，目前各种变异株仍然是在现在疫苗可控的范围之内”，中国去年以来采取的防控措施也都是有效的。



另外，中国国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华在会上介绍说，自本月20日江苏南京报告发生本土病例以来，到30日24时，南京这次疫情相关联的病例已累计报告了262例，短期内南京疫情仍有扩散风险。

对于此次疫情特点，他概括为三点，一是由德尔塔变异株输入引发，二是正值盛夏暑假期间，旅游度假景区人员聚集，三是发生的地方是人口密集、流通相对很大的国际机场。因为上述原因，疫情已向省内其他地市或省外扩散，短期内还会有继续向其他地区扩散的风险。