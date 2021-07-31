网红自曝靠关系转学华科大 被校方否认后再发声

华中科技大学本科生院近日回应了此前一网红自称靠关系转入该校引发的舆论争议，但该网红今天再度发声质问，华科在声明里为什么没有解释清楚2008年有多少人转学进华科？到底教师子女有没有不到一本线还能转学进华科的事？

根据澎湃新闻报道，华中科大本科生院网站昨天发布情况说明称：近日，某网民自称其父母都是我校的，当年是靠关系转入学校。经查，该网民于2008年报考我校并被录取，录取符合高考政策，其父母也非我校教职工。针对该网民不实言论，学校保留追究其法律责任的权利。

这名叫“赵大肥博士”的网红今天通过抖音对华中科大本科生院网站的上述说明进行了回应，强调自己说的是“华科里像我一样的教师子女可以转学”，意思是“我父母都是老师，和华科老师就是一样的”，并一进步质问“华科在声明里为什么没有解释清楚2008年有多少人转学进华科？”

该网红还在视频中指出：“最重要的是声明完全没有涉及网友关注的核心，到底教师子女有没有不到一本线还能转学进华科的事儿。”

有消息称，网红抖音账号今天已被举报违规封禁，不过，其账号所发布的视频到今天下午2点30分依然可以访问、观看。

据陕西网白鹿视频此前消息，这名网红在直播中称自己本硕博都在华中科技大学 ，表示自己成绩不错，家里在学校有点背景。像自己这种有关系的，就算上二本的学校后面也可以转学到华科，没有人可以查到转学的任何信息，考个什么样的大学都可以靠关系转到华科。有网友留言评论后，该网红表示对方肯定是嫉妒，并说“没有办法，谁让你父母不是华科的老师。”

华中科大是中国教育部直属重点综合性大学，由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立，是中国“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一，是首批“双一流”建设高校。