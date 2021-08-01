《人民日报》评吴亦凡：名气再大也没有豁免权

中国顶级流量（简称顶流）艺人吴亦凡因涉嫌强奸被刑事拘留。《人民日报》评论指出，外国国籍不是护身符，名气再大也没有豁免权，谁触犯法律谁就要受到法律制裁。

北京市公安局朝阳分局昨晚透过官方微博“平安北京朝阳”通报，“针对网络举报的‘吴某凡多次诱骗年轻女性发生性关系’等有关情况，经警方调查，吴某凡（男，30岁，加拿大籍）因涉嫌强奸罪，目前已被朝阳公安分局依法刑事拘留，侦办工作正在进一步开展”。

据观察者网报道，根据中国法律规定，刑拘意味着公安机关已经发现吴亦凡属于“现行犯”或“重大嫌疑分子”，涉嫌强奸罪表明吴亦凡原则上可能面临至少3至10年有期徒刑的刑罚，而吴亦凡的外国人身份不仅不会让他在定罪量刑上存在豁免，反而可能会因此被附加适用“驱逐出境”的处罚。

吴亦凡今年30岁，10岁时跟随母亲从广州移民到加拿大，2012年作为韩国EXO组合成员正式出道，2014年到中国发展，曾出演冯小刚导演的《老炮儿》、周星驰导演的《西游伏妖篇》和《美人鱼》等电影，是目前中国娱乐圈当红小生，其微博粉丝达5160万。

18岁女网红都美竹7月8日至11日在网上发文自曝和吴亦凡交往和发生性关系的过程，还指他“迷奸”女性甚至未成年少女。随后，这起事件不断发酵，北京市公安局朝阳分局更介入了调查。

7月22日，北京市公安局朝阳分局通报调查结果，称“针对网民举报的‘吴某凡多次诱骗年轻女性发生性关系’及近期网络互曝的有关行为，警方仍在调查中，将根据调查结果依法处理”。

北京市公安局朝阳分局昨晚通报上述消息后，外界发声不断。

中国官媒《人民日报》昨晚11时47分在官方微博发文说：“外国国籍不是护身符，名气再大也没有豁免权，谁触犯法律谁就要受到法律制裁。请记住：人气越高越要检点自律，越当红越要遵纪守法。 ”

中共中央政法委官网“中国长安网” 官方微博也发表评论说：“ 在中国的土地上，就要遵守中国的法律。不枉不纵，以事实为依据，以法律为准绳。 ”

中国全国妇联主办的《中国妇女报》则发文称：“还是那句话，法治社会不容藏污纳垢，没有哪个圈是法外之地！光环再耀眼，名气再大，均无特权。在中国的土地上，任何人都不能凌驾于法律之上！如涉嫌违法犯罪，必究！必惩！”

此前，吴亦凡曾在在个人微博上发文，称自己只见过都美竹一次，而且“没有她（都美竹）描述的各种‘细节’”。

他说：“从来没有过什么‘选妃’！没有‘诱奸’‘迷奸’！没有什么‘未成年’！如果有这类行为，请大家放心，我会自己进监狱！！我对自己上述的所有话负法律责任！”

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