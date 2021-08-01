作家六六为曾挺吴亦凡道歉

随着中国顶级流量（简称顶流）艺人吴亦凡因涉嫌强奸被刑事拘留，中国知名作家兼编剧六六凌晨发文，就自己五年前有关力挺吴亦凡的言论道歉。她并说，“凡走过必有痕迹，不可游戏人间玩弄情感。为此自罚封闭微博半年”。

吴亦凡在2016年被曝出私生活问题之后，六六曾发文支持吴亦凡，认为吴亦凡长得好看，还要哄人，最后还被背叛，指责女方想要上位。

据多家中国媒体报道，六六这一表态在当时引发了网民的争议，而在最近吴亦凡又一次“出事”之后，她的这条微博也再度遭到“挖坟”。

18岁女网红都美竹7月8日至11日在网上发文自曝和吴亦凡交往和发生性关系的过程，还指他“迷奸”女性甚至未成年少女。随后，这起事件不断发酵，北京市公安局朝阳分局更介入了调查。

昨晚（7月31日），北京市公安局朝阳分局透过官方微博“平安北京朝阳”通报，“针对网络举报的‘吴某凡多次诱骗年轻女性发生性关系’等有关情况，经警方调查，吴某凡（男，30岁，加拿大籍）因涉嫌强奸罪，目前已被朝阳公安分局依法刑事拘留，侦办工作正在进一步开展”。

在今天凌晨，六六在个人微博中写道：“刚才看到朋友圈纷纷转发吴亦凡被刑拘的消息，太震惊了！”

六六指出，要端正自己的三观，因为她过去认为长得好看的男明星，未婚，好色，是道德问题。

她说：“2016年揭露吴亦凡的姑娘，在她和吴亦凡之间应该是理解有误，女方认为俩人在谈恋爱，男方认为俩人是一夜情。今天看到平安北京的披露，虽然信息有限，但只有两种可能：一是他强奸未成年少女；二是他使用了非法手段，诸如灌酒下药等。警方能够公开通报刑拘，一定是有确凿的证据。”

回忆起当时发表的言论，六六表示自己当时未意识到问题严重性，完全以吃瓜群众心态发表言论。

“这次吴亦凡又被都美竹揭露，很多网友在我微博微信里愤怒骂我，向我要个说法，我一直未予回复，说实话，我当时看到第一次警方披露的时候，难以置信，感觉编剧都编不出这样离奇的故事，我没有发表过任何针对都美竹和吴亦凡的公开评论或回复。因为从内心里，我很鄙视吴亦凡，过去五年，没有吸取任何教训，毫不收敛，到今天这样，是他咎由自取，但我没有勇气为当年的吃瓜而道歉。”

“今晚，我认真反思自己，这件事给我最大的警示是，育儿育德，男生不修德，迟早吞恶果。儿子曾经问过我，说2016年你为何那样评论吴亦凡的事，这样多伤害女孩，你自己也是女孩呀？我当时没有正面回应他，因为我没有想好怎么跟他解释吃瓜群众的恶俗心理，以及偷窥他人隐私的狎昵心态，还看热闹不嫌事大，不恰当地在公共媒介擅发不正三观。”

“今晚，我思索再三，决定认真跟大众、跟儿子道个歉：我是公众人物，要修德修口，多读书多学习，也给儿子一个警示：凡走过必有痕迹，不可游戏人间玩弄情感。为此自罚封闭微博半年。感谢网友不断督促我鞭策我，让我有足够的时间去反思自己的语言和行为。”

原名张辛的六六出生于中国安徽，曾出版《王贵与安娜》《双面胶》和《蜗居》等多部小说，其中不少作品被改编为电视剧。她曾在1999年到新加坡定居并入籍，但目前多数时间在中国。