崔天凯据报与张文宏在上海会面

担任中国驻美大使八年的崔天凯6月底卸任后，据报已返回中国，并与中国著名防疫专家、上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏会面。

去年3月底，正值中国冠病疫情最严峻时期，崔天凯曾亲笔致函张文宏，感谢他在网络上科普抗疫知识；5月初，张文宏同样以手写的方式给崔天凯回信。信中写道：“待世界抗疫胜利之时，请您一定要回到家乡，我们一起在小酒馆把酒言欢。”

《星岛日报》今天透露，崔天凯于7月17日与张文宏在上海会面，兑现了他当大使时与张文宏的约定。据报，两人的合影最近在中国网络上流传，背景疑似是一家餐厅。

《星岛日报》也称，崔天凯返回中国后，即回到上海；在结束防疫隔离后的第一天，他还专程到上海的中共一大会址及纪念馆参观。

崔天凯生于上海，籍贯浙江，外交生涯中曾接连出任驻联合国公使衔参赞、外交部政策研究室主任、驻日本大使等要职，赴美前担任中国副外长长达四年。2013年4月担任中国驻美大使至今，他是派驻华盛顿最久的中国外交官，历经奥巴马、特朗普、拜登三位美国总统，期间见证中美关系从合作为主到竞争乃至对抗为主的巨大转变。

尽管中美关系再也回不到过去，但崔天凯作为驻美大使，仍受中国舆论充分肯定。官媒赞扬崔天凯不仅从容应对复杂坎坷的中美关系，“还让世界见识了这位年近古稀的中国外交官独特的魅力”。