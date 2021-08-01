澳门立法会三候选名单挑战DQ 终院判败诉

澳门将于9月举行立法会选举，澳门选举管理委员会（简称选管会）早前取消了当地多名民主派参选人的资格，其中三个被取消资格（DQ）的参选名单——“学社前进”、“新澳门进步协会”及“民主昌澳门”，就选管会判决上诉至终审法院；法院昨天裁定三个名单败诉，维持选管会DQ决议。

综合《星岛日报》、网媒“香港01”等报道，澳门终院合议庭表示，根据澳门选管会的资料，认定“学社前进”、“新澳门进步协会”及“民主昌澳门”三组参选名单的首两位参选人，至少曾参与支持“茉莉花”等活动；因此，不拥护澳门基本法及特区，裁定他们没有被选资格。

合议庭也称，直选候选名单所载候选人不得少于四名，上诉涉及的三个候选名单的五名参选人中，有两人不具被选资格，因此无需再分析同一名单其他参选人情况。

澳门将于9月12日举行立法会选举。全会33个议席中，14席以不分区直选形式产生，12席分五个利益团体组别间接选举产生，余下七席由行政长官委任。

在澳门《结社权规范法律》下，居民可组织“政治团体”，也就是实际上的政党，但从未有团体组织政党参加直选，而是以“提名委员会”名义参选，不过背后一般有社团支持。传统上，参选组别即提名委员会的名字，与其代表社团并不相同。

据英国广播公司中文网报道，选管会主席唐晓峰法官上个月9日公布，今年获确认的19张直选名单与五张间选名单经审查后，发现有一组的两名候选人“并非选民”；有六组共21人“经事实证明不拥护《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》或不效忠中华人民共和国澳门特别行政区”，即共23名人士没有被选资格。

据报道，遇事参选人和分析人士均认同澳门发生DQ事件与近年香港局势不无关系，但规模之大与速度之快，让无数人震惊不已。