朱立伦据报最快下周宣布参选国民党主席

台湾最大在野党国民党主席定9月底改选，据报前党主席朱立伦本周除拜会党内大老，表明参选意愿，也到各地拜访蓝营地方人士寻求支持，最快下周就会宣布参选。

国民党主席选举预计于9月25日举行，已宣布参选的有现任国民党主席江启臣、孙文学校总校长张亚中、前主计长韦伯韬及前彰化县长卓伯源。此外，包括朱立伦、前高雄市长韩国瑜、国民党智库副董事长连胜文等人也被点名可能参选。

外界关注朱立伦何时表态，他早前出席活动时仍未松口，仅表示会尽快向大家报告。据台湾媒体引述中央社报道，就在国民党上周三（7月28日）中常会确定主席选举时程后，朱立伦便开始拜访党内大老、前主席等人，向党内长辈报告自己将参选的态度。

报道引述消息人士称，朱立伦最近除拜会党内先进，也走访蓝营各地方人士，说明即将宣布参选消息，听取地方意见争取支持；此外，朱阵营还与中国大陆、美国等建立沟通管道，大陆与美国都已得知朱立伦将参选国民党主席的消息。

除朱立伦的动向受到关注，曾喊出“专职党主席”构想的连胜文，是否参选也是党内讨论焦点。报道指出，由于顾虑父亲连战的身体状况，连胜文目前确实已在思考不参选这条路，若最终决定不选，则会改支持理念相同的参选人。

至于现任党主席江启臣，预计8月17日前登记参选，随后正式请假专心冲刺选举；据透露，目前江启臣仍以防疫、纾困议题为最优先考量，暂无时间分心主席选举。