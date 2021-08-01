证监会：中美两国监管部门应就中概股监管加强沟通

“我们注意到美国证券交易委员会的有关声明，特别是对上市的信息披露方面提出了新的要求。两国监管部门应当继续秉持相互尊重、合作共赢的精神，就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决的办法，为市场营造良好的政策预期和制度环境。”

美国证券交易委员会（SEC）早前发布声明，增加了对中国企业赴美上市的信息披露要求。对此，中国证监会今天以发言人答记者问的形式，作出上述回应。

发言人也表示，中美两国资本市场作为全球重要的市场，相互联系日益紧密，越来越多的企业、投资者、金融机构相互参与对方市场，加强监管合作是必然的选择。

发言人强调，一直以来，对企业选择上市地持开放态度，支持企业依法合规选择国际国内两个市场。企业不管在哪里上市，都应当符合上市地、运营地相关法律法规和监管要求。当前，中国主管部门对有关行业进行规范管理，目的是统筹发展和安全，促进市场主体持续健康发展。在制度的制定和执行过程中，中国证监会将与有关部门密切沟通，进一步统筹处理好投资者、企业、监管等各方关系，进一步提高政策措施的透明度和可预期性。

发言人并称，今年以来，中国经济持续稳定恢复、稳中向好，一大批优秀企业蓬勃发展，资本市场的优质投资标的不断增多。只要上市公司经营状况是好的，质量是高的，生态是不断改善的，自然会得到投资者的青睐。“我们对中国资本市场的前景判断是可预期的，是可持续健康发展的。”