中国国家疾控局长王贺胜由江苏转赴湖南指导防控

本轮由境外输入引发的本土聚集性疫情持续蔓延，中国国家卫健委副主任、国家疾病预防控制局局长王贺胜在江苏省指导疫情防控工作后，现已转赴本轮疫情的另一焦点地区——湖南省指导工作。

据澎湃新闻报道，7月31日下午，湖南省疫情防控处置工作汇报会在长沙召开。中共湖南省委书记、省人大常委会主任许达哲主持会议并讲话。王贺胜通报了国务院联防联控机制近期关于疫情处置和防控的部署要求。

王贺胜说，当前，防控正处于最关键最紧要的时刻，必须以最坚决的态度，采取最果断、最严格、最有力的措施，从严从紧落实外防输出、内防扩散、严防输入等各项工作，以最快的速度遏制疫情传播。工作组将全力配合支持湖南的防控工作，与湖南各方面并肩作战，共同打好疫情防控这场硬仗。

此前，据《新华日报》报道，7月28日上午，江苏省委应对疫情工作领导小组召开会议。省委书记娄勤俭主持会议，省委副书记、省长吴政隆出席。国家卫生健康委副主任、国家疾病预防控制局局长王贺胜，国务院联防联控机制综合组江苏工作组组长、国家卫生健康委副主任雷海潮及工作组专家到会指导，并就做好疫情防控提出建议。

值得一提的是，去年2月，在湖北疫情防控的关键时期，时任国家卫健委副主任的王贺胜曾“空降”担任湖北省委常委，后兼任省卫健委主任、党组书记等职。今年4月，王贺胜获任新成立的国家疾病预防控制局局长，该副部级机构职能包括指导疾病预防控制体系建设、公共卫生监督管理、传染病防治监督等。