南京：全市全员三轮核酸检测 发现204确诊病例

截至目前，南京全市全员已进行的三轮核酸检测达2661万多份，其中通过核酸检测发现了204起确诊病例。

据中国央视报道，南京市今天召开疫情防控新闻发布会，通报上述消息。

南京市卫健委副主任杨大锁在发布会上介绍，第一轮全市全员核酸检测923.36万份，其中发现确诊病例74例；第二轮大规模核酸检测847.8万份，其中发现确诊病例81例；截至昨天，第三轮大规模核酸检测已采样890万份，其中876万份采样结果已完成检测，截至昨天，发现确诊病例49例。

他说，从目前南京全市已确诊的204例病例来源看，集中隔离点93人，居家隔离36人，重点人员筛查48人，主动就医12人，社区筛查15人。从区域分布看，分布在江宁区、溧水区等9个区，其中江宁区174例，占85.3%；溧水区11例，占5.4%，也就是说江宁和溧水两区占总量的90.7%。

分析来看，病例主要集中在南京禄口机场和周边地区，发现的病例主要来自在前期纳入管控的重点人群，绝大部分是在集中隔离、居家隔离的重点人群核查中发现，也有少量的散发病例。

杨大锁分析，三轮全市全员核酸检测采样总人数有所变化，其中第二轮、第三轮要少于第一轮，原因是部分符合条件的大学生因为假期等原因离开了南京。此外，第二轮采样数明显比第一轮低，还有江宁、禄口等街道较全市提前开展了第二轮检测，相关采样数计入了第一轮采样的数字。目前在南京的省、市、区疾控中心12家，全市核酸单管检测能力已超过每天70万份。

源自江苏南京的新一波冠病疫情持续在中国各地扩散，南京民众对当地政府防疫不力的不满也与日俱增。南京政府被网民多次骂上微博热搜，要求官员下台的呼声也日渐高涨。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍早前接受《联合早报》采访时分析，江苏是仅次于广东的经济大省，作为省会的南京也是中国较发达的城市，但从对这次疫情的防控来看，城市治理水平依然存在严重不足，犯下许多不该犯的错误，“实在出人意料”。

唐任伍认为，南京防疫不力造成疫情向全国多地扩散，令旅游业和服务业再次遭受重击，相关部门领导难辞其咎，相信很快会有官员被问责。“至少要追责到主管防疫的副市长级别官员，否则不足以平民愤。”