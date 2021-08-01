辽宁红沿河核电5号机组完成试行 具商运条件

辽宁红沿河核电5号机组据报昨晚完成168小时试运行试验后，具备商业运营条件。

据中新社报道，作为中国东北地区首座核电站及最大的电力能源投资项目，红沿河核电项目分为一、二期建设，总投资逾800亿元人民币（约160亿新元）。一期工程四台机组于2016年建成投产，目前正在平稳发电；二期工程建设5、6号两台机组，于2015年开工建设。

今年6月25日，5号机组负荷开关完成同期合闸，首次成功并网发电，在并网过程中，5号机组各项设备参数正常，状态控制良好。

据红沿河核电站方面介绍，5号机组实施了非能动高位冷却水源、二次侧临时补水、移动式应急电源等36项技术改进，具备三代核电主要技术特征，安全水平进一步提高。5号机组全面使用国产和睦数字化控制系统，二期工程5、6号机组综合国产化率达85%，目前，6号机组正在进行热态功能试验。

根据测算，红沿河5台机组投产后，年上网电量可达375亿度，相当于辽宁省年用电量的15%左右，环保效益相当于等效减少标煤消耗约1130万吨，减排二氧化碳约3120万吨，综合温室气体减排等效于8.4万公顷森林吸收量。

据报道，辽宁红沿河核电方面表示，红沿河5号机组商运将进一步优化东北地区电力结构，提高清洁能源比重。

