为防控疫情 张家界所有小区将只保留一个出入口

作为中国本轮疫情另一个传播中心的湖南省张家界，为防控冠病疫情扩散，已下令当地各小区只保留一个出入口，同时关闭小区内的公共活动场所等。

据中国央视报道，张家界市冠病感染肺炎疫情防控工作指挥部特制定了《张家界市社区（村）疫情防控十项工作制度》。当中列明十个要求，包括：一，各小区原则上只保留一个出入口，必须保证所有出入口至少配备两名以上值班人员，24小时值班值守；

二、组织好社区（村）居民全员参与核酸检测，并登记造册；三、进入小区（村民小组）车辆必须逐车核查登记、消毒，对车内人员进行测温、验码；四、加强消毒工作；五、禁止人员聚集类活动，暂时关闭小区（村民小组）内的公共活动场所；

六、尽量减少外出活动，无事不出门，严格禁止聚餐、打牌等各种形式的聚集活动；七，优化管理网格，在社区、小区、村民小组、单元门口等显要位置公示网格管理负责人、社区（村）24小时值班电话等信息，确保沟通联络顺畅。

八、提高全民防控意识。通过社区（村）宣传栏、悬挂标语以及建立小区、楼栋微信群等多种形式，将疫情防控信息传达到每一个人；九、市民应加强居家隔离，养成良好个人卫生习惯；十、各级各部门要严肃工作纪律，落细落实疫情防控责任。

