北京将分批疏解央企总部等至雄安新区

北京从今年起将以在京部委所属高校、医院和央企总部为重点，分期分批推动相关非首都功能向雄安新区疏解。

中新社引述京津冀协同发展领导小组办公室有关负责人透露上述消息。

京津冀包括北京、天津、河北三省市，三省市同属京畿重地，战略地位十分重要。京津冀协同发展战略于2014年提出，是中国的重大国家战略之一。

据报道，2014年以来，北京实施更加严格的产业准入标准，一批原本打算在北京新增的非首都功能设在了京外，累计不予办理新设立或变更登记业务超过2.3万件；已有20多所市属学校、医院向京郊转移，疏解一般制造业企业累计约3000家，疏解提升区域性批发市场和物流中心累计约1000个。北京市级机关35个部门共1.2万人搬入位于通州区的城市副中心办公。

有关负责人指出，随着京津冀协同发展进入新阶段，北京非首都功能疏解进入关键时期，雄安新区进入承接北京非首都功能和建设同步推进的重要阶段。从今年起，北京将以在京部委所属高校、医院和央企总部为重点，分期分批推动相关非首都功能向雄安新区疏解，努力在“十四五”期间形成一批标杆性项目，为深入实施中长期疏解任务奠定基础。近期，将做好以下几方面工作：

一是推进实施一批标志性疏解项目。针对率先启动的高校、医院、央企总部等非首都功能疏解项目，制定具体实施办法；二是不断完善疏解激励约束政策体系。进一步细化教育、医疗卫生、社保、住房等疏解政策的具体支持举措；

三是高标准高质量建设雄安新区。推动疏解项目优先向新区启动区疏解，形成规模效应并集聚人气；四是以疏解为契机支持北京高质量发展。深入推进北京中心城区等重点区域内部功能重组，增强服务保障中央政务功能的能力；

五是建立健全疏解工作推进机制。推动各有关部门围绕疏解项目落地实施，组建工作专班，明确责任分工。

负责人指出，要从激励和约束两方面加快构建北京非首都功能疏解政策体系，激发相关各方疏解内在动力。在政策制定实施中，坚持目标清晰、力度到位、态度坚决，注重提高精准性和含金量，加强制度创新，找准疏解单位和人员关心关切的要害发力，尽量使其疏解后的收益总体上不低于留在北京的收益水平。