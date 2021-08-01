吴亦凡被刑拘 数亿元投资的《青簪行》凉了

中国知名艺人吴亦凡昨晚（7月31日）因涉嫌强奸被刑事拘留的消息一出后，业界认为他主演的亿元巨制《青簪行》基本凉了。

据第一财经报道，《青簪行》由吴亦凡，以及当红花旦杨紫领衔主演，该剧根据侧侧轻寒小说《簪中录》改编，讲述了由官宦黄梓瑕的一段爱恨情仇一步步牵引出大唐皇家惊心秘案的故事。

这部剧的出品方是企鹅影视、新丽电视、凤凰联动影业。有业界估测《青簪行》的投资至少在3亿元人民币（下同，约6000万新元）。不过，报道引述消息称，《青簪行》的投资金额或可达6亿元，因其作为腾讯定制的独播剧。

但是，随着吴亦凡被刑拘的消息出来后，该剧播放的可能性极低。

第一财经指出，有业内猜测为了让《青簪行》顺利播出，出品方可能通过人工智能技术将吴亦凡“换头”，但这是一笔非常大的费用；如果该剧要重新拍摄，则依然是相当高的成本，且台前幕后所有的工作人员要全部找回来重拍，也很困难。

据报道，《青簪行》如果顺利播出还可以开通超前点播等收费项目，收入应该会相当可观。

这并非中国文娱圈第一次发生如此事件。

公开资料显示，此前《巴清传》投资很大，该剧的播放版权就卖了好几亿元，但是剧中的三位主角接二连三地发生了负面事件，先是高云翔，后是范冰冰，再是女二马苏因李小璐事件而陷入舆论，因此整个项目只能全部搁置。相关的演员也陷入了赔偿风波，高云翔当时名下的数千万元财产被投资《巴清传》的出品影视公司申请冻结。