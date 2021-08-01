李家超：挑战《香港国安法》等于引火自焚　

首宗牵涉《香港国安法》案件的被告唐英杰前天被判囚九年。香港特区政府政务司司长李家超昨天表示，判决充分反映相关罪行是严重罪行，他并形容挑战《香港国安法》等同引火自焚。

据香港中通社报道，李家超表示，法庭充分指出有关罪案是严重罪行，必须判阻吓性刑期。而阻吓性刑期不单针对被告人，亦足以令社会大众有一般阻吓性。任何人如果尝试挑战《香港国安法》，或者挑战国家安全底线，等于引火自焚，会付出沉重代价、后悔终身。

李家超也说，处理此次《香港国安法》案件时，法庭是公开审讯，被告人有资深大律师作出辩护，而法庭是根据事实及证据作裁决，也在公开判决书清楚解释，体现了香港法治精神及实践。

香港首宗国安法罪成案件前天（7月30日）宣判，24岁的被告唐英杰在“煽动他人分裂国家”和“恐怖活动”的罪名下，被判处有期徒刑九年，被视为未来同类案件判刑的风向标。

唐英杰的控罪指他在2020年7月1日下午、即《香港国安法》生效的隔天，驾驶插有“光复香港、时代革命”（简称光时）字样旗帜的电单车到湾仔，撞向三名警员，致警员严重受伤。

由三名国安法案件指定法官组成的小组，本周二（7月27日）在长达62页的判决书中，裁定“光时”口号的“自然而合理后果”是构成煽动他人分裂中国，并认为被告了解该口号带有分裂主义的含义。判决书也指，被告以电单车撞向警员，是故意挑战香港法治与秩序的象征，造成严重社会危害，他的行为意在威吓公众，以图实现政治主张。

唐英杰被判罪名成立，法院将该案押后至星期四（7月29日）听取辩护方求情后再宣判。

根据《香港国安法》，“煽动他人分裂国家罪”最高可被判监十年，“恐怖活动罪”最高可被判处无期徒刑。

