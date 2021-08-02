蔡英文深夜致电戴资颖 前立委吁别再蹭奥运选手

台湾羽毛球一姐、世界羽球球后戴资颖昨晚在东京奥运女单金牌战不敌中国大陆选手陈雨菲，拿下银牌，台湾总统蔡英文深夜致电戴资颖，并在社交媒体发文说“在我们心中，你是最棒的。”国民党前立委孙大千则讽刺蔡英文“不务正业”，吁别再蹭奥运选手。

戴资颖昨晚在羽球女子单打金牌战中历经三局苦战，最终以18比21、21比19、18比21惜败陈雨菲，与世界冠军头衔擦肩而过。

据台湾《联合报》报道，蔡英文昨天深夜在社交平台Instagram发文说，她刚刚和戴资颖通上电话，她跟戴资颖说：“今天晚上台湾所有人和你一起拚这局，在大家的心目中，你是最棒的！”

蔡英文也感谢戴资颖这几年来的努力，并说“辛苦了，我们等你回来。”

此外，蔡英文还在面簿（Facebook）发文说，“谢谢小戴，在我们心中，你是最棒的！”

她写道，当晚所有能打开电视、能连上网路的台湾人，几乎都陪着戴资颖拚战，这面奥运银牌已经创下台湾羽球女单史上最佳成绩，“这些年来，小戴靠着顶尖的球技和意志力，不断推进台湾羽球的纪录。在每一次挥拍中，我们都可以感受到小戴的韧性。小戴，我们永远挺你。”

台湾副总统赖清德也在面簿表示，谢谢戴资颖带给台湾的骄傲和感动，谢谢她再次把台湾运动员的实力、精神带上世界的顶峰，创纪录夺下羽球女单银牌。

赖清德写道，戴资颖曾说，“让台湾被世界看见，是一件很美好的事情。”“而今晚，戴资颖再次用行动证明这句话”，“台湾因你而荣耀。”他还说，“你是我们心中的金牌。”

此前，台湾奥运代表团搭机赴日时爆出“经济舱”风波，包括戴资颖在内的全体选手都被安排搭乘经济舱，而非原本规划的商务舱，官员反倒搭乘商务舱，引发朝野立委抨击和舆论反弹，蔡英文为此致歉，体育署长张少熙更因此提出辞呈。

对此，国民党前立委孙大千今天在面簿发文吁蔡英文别再蹭奥运选手，他说，中华队在东京奥运的杰出表现完全要归功于每位健儿，和民进党没什么关系，但正在台湾真实上演的疫苗荒却完全是民进党的责任。他呼吁蔡英文别再不务正业，只会蹭热度，抢功劳，“真的够了！”

孙大千说，蔡英文为蹭“麟洋配”，忍不住打电话去东京，但蔡英文为什么不同样打电话给其他没有得牌的台湾选手呢？只因他们没有热度吗？

他讽刺说，蔡英文在过去几天几乎成为体育台直播主，面簿发文尽是奥运赛事，“既然如此，蔡英文为什么连自己对于选手做出的搭乘商务舱承诺都不关心呢？”

他还质疑说，蔡英文“难道是因为疫苗采购不力，无颜面对台湾人民，只好藉由东京奥运来转移焦点？”