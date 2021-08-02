吴亦凡微博被封 数名微博大V被禁言

知名艺人吴亦凡因涉嫌强奸罪被刑事拘留后，其微博账号昨天（1日）被封，所有音乐作品下架。此前发声支持过他的微博大V（意见领袖）也被禁言。

吴亦凡个人微博号“Mr_凡先生”及其工作室微博号“Mr_吴亦凡工作室”目前已无法查看，并且均显示：该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。

昨天晚10时，微博管理员发布微博社区公告称，自通报吴亦凡涉案信息以来，引发全网高度关注。微博站方对此非常重视，以维护好站内社区生态秩序为落点，立即对相关信息进行了排查治理。

微博表示，截止昨晚，已关闭错误导向超话（超级话题）108个，解散违规群组789个。对于借机寻衅滋事、攻击政府机构、恶意营销蹭热点、恶意洗地等违规账号予以严肃处理。已禁言和永久关闭账号共990个。

相信被禁言的也有女艺人马薇薇、女作家六六、前时尚集团总裁、《时尚芭莎》总编辑、“芭莎明星慈善夜”创办人苏芒等人。

据观察者网报道，上述微博大V的微博号显示“因违反社区公约，该用户暂时处于禁言状态”。

据北京朝阳警方前晚（7月31日）通报，30岁的吴亦凡因涉嫌强奸罪，被刑事拘留，侦办工作正进一步开展。法律界人士普遍认为，吴亦凡是公众人物，警方如今通报对其采取刑拘，说明已在侦查中掌握基本的刑事犯罪事实或证据。

六六、马薇薇与苏芒此前都曾发声支持过吴亦凡。8月1日凌晨，六六发文就自己五年前有关吴亦凡的言论道歉。1日晚，马薇薇也在小号发文道歉：“在这里，我只想说对不起，我对不起一直对我有所期待的网友无论男女，也对不起自己的女性身份，更让我的父母和牵挂我的伙伴们为我蒙羞。”