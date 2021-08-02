朱立伦宣布参选国民党主席

台湾在野党国民党前主席朱立伦今天（2日）正式宣布参选国民党主席。

朱立伦今天上午在面簿（Facebook）发文宣布参选消息，他说，面对今日国民党的困境，他责无旁贷，因此正式宣布参选中国国民党主席。

朱立伦写道，民进党“一党独大、专断独裁”，但养出野蛮霸道的执政党，在野党也难脱责任。

他坦言，面对民进党离心离德的施政，国民党做得还远远不够，当”国民党逐渐失去国际的重视，逐渐失去与对岸的沟通管道，逐渐失去台湾大眾的信任，更逐渐丧失支持者的热情。国民党正逐渐失去一个建国政党、百年大党的荣耀。“

他强调，此时此刻的国民党需要的是有效的领导，“改变才有希望，重拾领导才能改变”。

朱立伦表示，面对国际情势与两岸僵局，将坚守“中华民国，自由民主”立场，重新加强与美国、日本等的互信沟通，更要恢复两岸的良性互动与交流平台，维护两岸和平，促进区域安全的稳定。

他还说，将整合14个执政县市治理成绩的资产、展现国民党的治理能力，对比民进党政府，国民党要在地方、在街头、在田野重新赢得社会认同。

他在文中也强调改变和团结，他说，国民党面对新时代的转型与挑战，不同世代想法的碰撞和不同社会群体的需求，需诚恳沟通、包容协调，才能化解歧异，整合所有力量并肩作战，“国民党不能排除任何一种胜选可能，也不应拒绝任何一个战斗伙伴。”

对于2022地方选举，朱立伦表示，上任第一天立即启动2022选战策略小组，他会扛起完全责任打赢选战。对于2024大选，他承诺全心无私为党求贤，推出最强候选人，赢得胜选、重返执政。

他还宣示说，“将全力以赴，把局势扛起来，把中华民国赢回来！”

国民党主席选举预计于9月25日举行。已宣布参选的有现任主席江启臣、孙文学校总校长张亚中、前主计长韦伯韬及前彰化县长卓伯源。

此外，包括朱立伦、连胜文、前高雄市长韩国瑜等人也被点名可能参选。

台湾媒体此前报道，根据线上平台“未来事件交易所”早前公布的数据，在国民党主席改选所有可能的候选人中，以朱立伦的行情最好，其次是江启臣，第三是韩国瑜。

据报道，朱立伦上周已拜会党内大老表明参选意愿，同时也到各地拜访蓝营地方人士寻求支持。