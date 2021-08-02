港媒：歌手黄耀明被捕 疑涉在立会补选违反选举条例

香港媒体今天引述消息报道说，歌手黄耀明今晨（2日）被廉政公署拘捕，疑涉2018年立法会补选，已获准保释。

综合香港明报、星岛日报及香港01网站报道，有消息称，黄耀明被指违反《选举(舞弊及非法行为)条例》。

黄耀明的面簿（Facebook）专页最新一则更新是在今早8时许，转载了香港支联会副主席邹幸彤的狱中书信。

现年59岁的黄耀明出道40年，是乐队“达明一派”主唱，2012年在演唱会中公开出柜，承认同性恋身份，近年热心政治，支持民主派，2014年声援雨伞运动，2019年多次出席反修例示威，他的歌曲在中国内地被下架。

港媒报道说，若消息证实，这是一周内第四人涉及选举舞弊被捕。

前港大法律系副教授戴耀廷、心理学家、“良心理政”召集人叶剑青及“鸡蛋同盟”董事石守正，涉在2016年立法会选举前，作为非候选人或任何候选人的选举开支代理人，在报章刊登有关“雷动计划”的广告，招致选举开支涉款逾25万港元（约4.35万新元），被控违反《选举（舞弊及非法行为）条例》，案件上月30日在东区裁判法院提堂。三人暂毋须答辩，案件将转交区域法院处理，将在8月19日再提堂。

根据《选举（舞弊及非法行为）条例》，任何人如非候选人也非候选人的选举开支代理人，而在选举中或在与选举有关联的情况下招致选举开支，就属于在选举中作出违法行为。