深圳拟推重磅新政打击学区房

中国深圳市拟出台新政，其中包括大学区招生，及学校教师交流制度等，尝试从教育公平角度铲除学区房派生的弊端。

据《中国证券报》报道，《深圳经济特区社会建设条例（草案征求意见稿）》日前公开征求意见。在民生建设部分，公共教育被放在首节显著位置。《条例》提出，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。

《条例》明确，推行大学区招生和办学管理模式，建立义务教育学校教师交流制度，健全优质教育资源共建共享机制；探索开展小学暑期托管服务以及建立普通高中与中职学校课程互选、学分互认和学籍互转机制等措施，合理均衡配置教育资源，优化教育结构，促进教育公平。

业内人士认为，对于学区房而言，《条例》有两大“狠招”，一是大学区招生。目前深圳中小学采用积分制，虽然也是多校划片，但总体而言，房子和学位的关系最紧密，而大学区制会打破房子和学位的对应关系，这对学位房的炒作来说是釜底抽薪。

二是教师交流制度。学区房制度的另一个根基是“名校”，而名校最根本的因素就是老师，建立教师交流制度会大大推进教学水平的均衡，这对追逐名校的资本而言也是釜底抽薪。

学区房一直是市场炒作热点，今年年初，深圳福田区一个44平方米学区房被曝成交价高达1420万元（人民币，下同，约297万新元），即单价为32.27万元/平方米。

据报道，该楼盘为地处深圳有名的学区房片区，即便楼龄已超25年，楼道昏暗，也不妨碍一房难求，频现天价成交。

知名财经评论员刘晓博认为，深圳此次提出的一些新举措最终可能让学区房现象消失，堪称至今为止全国最强、最完善的针对学区房的调控措施。

给学区房“降温”已成中国热点城市的楼市调控共识。北京西城区教委去年4月发布《关于西城区2020年义务教育阶段入学工作的实施意见》，2020年7月31日后在西城购房并取得房产证的家庭，不再实行“学区派位入学”，而是实行“多校划片”。这项新政在今年7月落地，给持续“高温”的学区房又浇了一盆冷水。