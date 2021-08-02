陆港台143家公司上榜《财富》世界500强

美国《财富》杂志今天（2日）公布2021年世界500强排行榜。中国大陆、香港与台湾共有143家企业上榜，比去年增加11家，也超过美国上榜的122家企业。

据《财富》中文网发布的信息，今年，135家大陆与香港上榜企业平均利润约35.4亿美元（47.9亿新元），高于500家公司的平均利润（33亿美元）。同时，美国企业的平均利润下降至51亿美元。

排在最的三家中国企业分别是中国国家电网有限公司、中国石油天然气集团有限公司，中国石油化工集团有限公司，榜上排名分别为第二、第四、第五。仅有这三家中国企业进入500强排行榜中的前十。

《财富》指出，虽然2020年疫情带来了企业经营困难，但是上榜中国公司的平均销售收入和平均利润与上年相比基本持平。同时，由于从疫情中较快恢复，进入2021年排行榜的中国公司不仅数量上的优势扩大，而且企业经营状况在横向对比中也有提升。

在国际企业方面，美国电动车生产商特斯拉和流媒体奈飞（Netflix）首次上榜，分别排名第392位和484位。此外，宜家特许经营商英格卡集团也是首次上榜，高居286位。美国零售业巨头沃尔玛（Walmart）居500强榜首。

1995年8月7日的《财富》杂志第一次发布同时涵盖工业企业和服务性企业的《财富》世界500强排行榜。今年是《财富》杂志连续第27次发布这份全球大公司排行榜。