潘玮柏工作室指有网民要诋毁潘玮柏名誉

继林俊杰工作室后，歌手潘玮柏的工作室也通过律师事务所发表声明，指有网民散布谣言，以达到诋毁潘玮柏名誉的目的，并强调潘玮柏从未做过网传信息所提到的违法行为。

知名艺人吴亦凡涉嫌强奸被拘留后，中国互联网就流传吴亦凡供出跟潘玮柏和林俊杰有关的信息。

中国自媒体早前报道，有网民称，吴亦凡可能为了自保，供出更多人娱乐圈好几位男星，也有人说，“吴亦凡已经把PWB供了出来，对于这个英文缩写，有人猜测是歌手潘玮柏，两人的关系非常好，还经常一起玩。”

网民还透露，吴亦凡把林俊杰也供出来，之前也有人爆料过吴亦凡、潘玮柏、林俊杰三人经常一起玩，甚至还一起约女生。

不过，报道网传信息的自媒体也说到：“目前来看，吴亦凡供出潘玮柏和林俊杰还没有确凿的证据”“目前这些也只是网络爆料，具体情况还是要以官方通报为准。”

潘玮柏工作室在律师声明中指针对潘玮柏的谣言是对他的恶意中伤，已涉嫌构成诽谤，并要求造谣者删除全部针对潘玮柏的诽谤言论，并公开澄清致歉。

林俊杰工作室“俊杰音乐有限公司”早前也通过律师事务所发表声明，指有网民恶意发布针对林俊杰的不实言论。工作室也在微博上转发了这则声明，并说：“网路并非法外之地，一言一行皆有责任！希望与大家共同营造文明、健康、清朗的网路环境。” ​​​