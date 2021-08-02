中国两正部级人事变动 怀进鹏任教育部党组书记

中国再现正部级官员人事变动。中国科协原党组书记怀进鹏出任教育部党组书记，中石化董事长张玉卓接替怀进鹏任中国科协党组书记。

中国教育部官网“教育部领导”栏目显示，怀进鹏已任教育部党组书记。

同日，中国科学技术协会网站显示，中石化董事长张玉卓接替怀进鹏任中国科协党组书记。

据《北京青年报》旗下微信公号“政知圈”报道，中共十八大后，袁贵仁、陈宝生先后担任教育部一把手，怀进鹏是十八大后首位有院士头衔的教育部一把手。

今年59岁的怀进鹏是中国知名计算机软件专家，1984年毕业于吉林大学计算机系，1987年获得哈尔滨工业大学硕士学位后到北京航空航天大学计算机系工作，先后担任助教、讲师、副教授，不到32岁就晋升教授。1995年至1996年，怀进鹏作为高级访问学者在美国哥伦比亚大学计算机系交流；1997年担任北京航空航天大学计算机系主任、博士生导师；2000年担任北京航空航天大学党委副书记、副校长；2009年出任北京航空航天大学校长，同年当选中国科学院院士。

2015年，怀进鹏出任中国工业和信息化部副部长，2016年底调任中共天津市委副书记。2017年，怀进鹏出任中国科协党组书记，成为正部级大员。在同年举行的中共十九大上，怀进鹏入选中共中央委员。

接替怀进鹏的是59岁的中石化董事长、中国工程院院士张玉卓。

张玉卓早年在煤炭科学研究总院担任副院长、院长期间，他便把煤液化制油的产业化作为中国国家战略项目，组织专业人员提出中国煤炭直接液化技术的雏形。

2002年1月，张玉卓进入神华集团，历任神华集团副总经理、总经理、副董事长、董事长，并兼任过中国神华煤制油有限公司董事长。

2017年3月，张玉卓调任天津市委常委、滨海新区区委书记，后兼任中国（天津）自由贸易试验区管理委员会主任。

2020年1月，张玉卓被任命为中国石油化工集团有限公司董事长、党组书记，同年3月兼任中国石油化工股份有限公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会主任委员及社会责任管理委员会主任委员。