朱立伦参选 江启臣：正面看待良性竞争

国民党前主席朱立伦今天正式宣布参选国民党主席，现任党主席江启臣对此表示，正面看待党内选举的良性竞争。

朱立伦上午在面簿发文说，面对今日国民党的困境，他责无旁贷，因此正式宣布参选中国国民党主席。



他在声明中强调，此时此刻的国民党需要的是有效的领导，并称面对2024的总统与立法院大选，他会全心无私为党求贤，推出最强候选人，赢得胜选，重返执政。

据台湾《自由时报》报道，江启臣对朱立伦表态参选回应表示，党主席选举是例行的党内民主程序，他尊重任何愿意出来参选为党承担的党员，也正面看待党内选举的良性竞争。

国民党前副主席、前台北市长郝龙斌说，朱立伦现在要站出来，选择他的方式来替国民党尽力，“这是非常值得肯定的事情”，国民党必须要有强而有力的领导监督，才是未来国民党改革、改变要做的事情。

他还说，国民党不要寄望民进党失败，不要寄望大家讨厌民进党就会喜欢国民党，如果不让民众感觉到国民党的改革改变，能接地气反应民意，国民党未来发展堪忧。

国民党主席选举在台湾疫情三级警戒后重启，党主席候选人领表作业将在本月12日、13日办理，16日、17日受理登记，投票日订于9月25日。已宣布参选的有现任主席江启臣、孙文学校总校长张亚中、前主计长韦伯韬及前彰化县长卓伯源。