中共河北省委书记王东峰到北戴河调研检查

中共河北省委书记王东峰上周五（7月30日）到河北省秦皇岛市调研检查，实地检查交通检查站等情况。

据《河北日报》报道，王东峰当天到秦皇岛北戴河区海宁路检查站，实地察看检查站工作情况。他强调，交通检查站既是服务广大群众和游客的重要场所，也是保障社会和谐稳定的关键防线，承担着重要使命。

他要求，全面提升检查站管理服务水平，为广大群众和游客提供周到细致服务；要坚持人防物防技防相结合，积极推广人脸识别、智能检测等科技手段，全面防范化解风险，切实提升车辆通行效率，确保游客和群众满意、社会和谐稳定。

王东峰也在北戴河区西山街道辰光小区，听取关于常态化疫情防控、社会治理、保障改善民生等工作汇报。

报道称，王东峰在调研检查中强调，“要坚持政治站位，树牢底线思维，强化风险意识，全力维护社会安全稳定，努力打造一流绝对安全环境”；“要坚持最严标准，全面排查整改安全隐患，层层压实整改责任，确保安全万无一失”。

在疫情防控上，他要求，要坚持创新疫情防控机制和手段，聚焦社区、农村、景区、商超、宾馆、饭店等重点区域和外来人口、游客等重点人群，严格落实体温检测、消毒通风等措施，建立健全公共卫生防疫体系，对来自中高风险地区的游客，依法依规进行核酸检测和有效防控，坚决筑牢外防输入、内防反弹坚固防线。

根据报道，中共河北省委常委、政法委书记董仚生，河北省委常委、秘书长高志立，河北省副省长、省公安厅厅长刘凯参加调研检查。

分析认为，官方此次调研显示北戴河安保升级，中国高层或已进入北戴河时间。