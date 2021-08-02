河南洪灾遇难人数大增至302人 其中郑州292人

中国河南省洪灾遇难人数大幅上升，当地政府今天最新公布的数字显示，截至今天（2日）12时，河南省302人因灾遇难，50人失踪，遇难者和失踪者主要集中在省会郑州。

综合中国央视新闻及河南日报客户端消息，河南省政府防汛救灾新闻发布会今天下午通报，7月16日以来，截至8月2日12时，河南省因灾遇难302人，50人失踪。

郑州市市长侯红介绍，截至昨天18时，郑州全市共遇难292人，失踪47人；在遇难者中，189人因洪水、泥石流遇难，54人因房屋倒塌遇难，39人因地下室、车库、地下管网等地下空间溺亡，其中包括地铁5号线14人遇难，京广路隧道六人遇难，另有其他遇难者10人。

截至今天12时，河南全省共150个县市区、1663个乡镇、1453.16万人受灾，全省组织紧急避险93.38万人，转移安置最高峰值147.08万人，直接经济损失1142.69亿元（人民币，约239亿新元）。

河南省省长王凯今天在新闻发布会上代表省委省政府向因灾遇难民众表示沉痛哀悼，向他们的家属和亲人表示慰问。会议开始时在场人员全体起立，向因灾遇难者默哀。

河南省上一次更新洪灾遇难人数是在7月29日，当时的通报说，河南全省因灾遇难99人，仍有失踪人员在进一步核查当中。

河南省在上月17日持续出现极端强降雨天气，省会郑州街道被淹，交通一度瘫痪，地铁5号线发生罕见灌水事故，官方此前公布有14人在地铁灌水事故中遇难。

大规模洪灾暴发后，河南省政府的防汛能力引起舆论质疑，灾情也引起中央政府高度重视，中共总书记、中国国家主席习近平上月21日对防汛救灾工作下达指示，要求各级领导干部最大限度减少人员伤亡和财产损失，并要求有关部门防止因灾返贫和“大灾之后有大疫”。