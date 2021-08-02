下午察：吴亦凡背后的资本暗流

这让人不禁好奇，吴亦凡都有哪些“贵人”和资本扶持，把他推到曾经的高度？梳理其回到中国后的演艺之路，或许可以窥探些端倪。
吴亦凡2012年作为韩国EXO组合成员出道，2014年向韩国法院申请和SM娱乐公司的合同无效，试图单飞。宣布退团两个月前，吴亦凡的母亲吴秀芹在香港注册凡世星睿文化传媒，2015年去掉“凡世”二字，改名星睿文化传媒。吴亦凡表哥吴林同年4月在中国大陆注册上海凡世文化传媒工作室。
吴亦凡回国后所属公司的实际出资方，即是其母亲成立的星睿文化传媒。
流量加持 星路闪耀
吴亦凡回国发展正值一个过了不再来的机遇期。中国偶像市场在2014年远没有今日繁荣，可供市场选择的对象十分有限，以吴亦凡为代表的“归国四子”填补了市场空白，成为行业宠儿。
到中国后的一个月内，吴亦凡迅速开启新事业，参演徐静蕾执导的电影《有一个地方只有我们知道》，一举拿下男主角。据红星新闻报道，这部电影由“京圈灵魂人物”王朔担任编剧，徐静蕾则素有“京圈大飒蜜”之称。紧接着在2015年，吴亦凡加入另一名“京圈大佬”冯小刚监制的电影《老炮儿》。这在一定程度上代表着，吴亦凡打入了所谓的“京圈”。
2016年6月，吴亦凡深陷桃色绯闻。网红“小G娜”曝光她和吴亦凡的亲密照，让吴亦凡人设坍塌，形象和以往营造的“单纯、真诚”背道而驰。不过，事件发生数天内，吴亦凡所属的香港星睿文化传媒，与一家名为耀莱影视文化传媒的公司达成委托协议，由后者全权代理和全面负责吴亦凡在大陆的广告、电影等演艺事务，成为吴亦凡新的“金主”。
成龙、冯小刚曾力挺吴亦凡
据新京报报道，当时耀莱影视的实控人是綦建虹。綦建虹曾位列胡润全球富豪榜，是耀莱文化产业股份有限公司的法定代表人、董事长，同时控股北京耀莱文化传媒有限公司、北京耀莱投资有限公司等众多企业。
作为吴亦凡新晋“金主”，綦建虹的资本布局不止在耀莱相关的公司，他还是耀莱影视母公司文投控股的第二大股东，持股16.35%。
据AI财经社和21世纪经济报道，文投控股和耀莱影视，与成龙、冯小刚等影视圈“大佬”关系密切。成龙2010年与綦建虹在中国开了多家“耀莱成龙国际影城”。耀莱影视成立前，成龙曾有一家自己的公司成龙影业，但规模较小，在2014年并入耀莱影视。
值得注意的是，文投控股的实控人为北京市文资办，直属北京国资委，是一个国资属性、明星资源环绕的“高端”影视平台。
资本入局后，舆论调转风向，众多名人力挺当时陷入桃色绯闻的吴亦凡。签约当晚，和耀莱有合作的冯小刚就在成龙动作电影周上，公开为吴亦凡讲话。成龙当年则在采访中谈及吴亦凡说：“每个人都有负面新闻，个个都有，我都会有，那些新闻会过去。”
“小G娜”事件随后不了了之，女主角受到网络攻击，被扣上“炒作”和“想红”的帽子，吴亦凡的演艺和商业活动则没有受到影响。
不过自2018年起，吴亦凡背后以綦建虹为核心的资本关系开始动摇。行业的不景气与成龙电影竞争力下降，导致耀莱影城亏损4973万元（人民币，下同，1040万新元）。
綦建虹这位昔日在文艺圈举重若轻的人物，因借款纠纷等问题，先后被北京、唐山、成都、杭州等多地法院列为失信被执行人，被限制高消费、股权被冻结。
今年3月1日，文投控股公布，耀莱文化持有的公司2.82亿股股票完成划转，受让人为厦门国际信托有限公司。本次股份过户完成后，耀莱文化持股比例降到1.14%。这意味着，耀莱文化与文投控股及其背后股东的关联已经断裂。
吴亦凡的电影资源也在2018年遭遇“滑铁卢”，整整一年只拍了一部《欧洲攻略》，虽然和影帝梁朝伟搭档，但仅取得1.53亿元票房，豆瓣评分更低至3.5。2019年他没有拍任何电影，在2020年只拍了郭敬明的《冷血狂宴》。
吴亦凡“翻车”殃及腾讯
吴亦凡的“顶流”之路，也离不开中国大型视频平台支持。吴亦凡2017年6月加入爱奇艺自制的音乐选秀节目《中国有嘻哈》，一句“你有freestyle吗”成为全民皆知的流行语。爱奇艺随后在《中国新说唱2019》《潮流合伙人》中均邀请吴亦凡加入，与吴亦凡深度绑定。
另一家头部视频平台是腾讯视频。腾讯视频今年2月6日官宣了包括吴亦凡在内七位代言人。吴亦凡曾参与腾讯视频等出品的《潮玩人类在哪里》《创造营2020》，主演腾讯视频独家上线的《冷血狂宴》。
如今，吴亦凡“翻车”也给平台带来巨大损失。由吴亦凡参与主演的待播古装剧《青簪行》，原本将于今年内在腾讯视频播出。这部电视剧是腾讯视频S+项目，总投资可能在3亿至4亿元，如今这笔巨资很可能会“打水漂”。
吴亦凡职业生涯资本化
影视剧片酬、商业代言，只是吴亦凡收入的一部分，他也通过开公司和投资，拓展自己的商业版图，让职业生涯进一步资本化。
吴亦凡2018年底和小米生态链企业推出个人品牌A.C.E.，担任品牌董事、总经理和创意总监，直接持股45%。不过，未到一年，吴亦凡退出A.C.E。
除了潮牌公司，他还成立有音乐厂牌。音乐厂牌“20XXCLUB”2020年官方微博注册，所属实体为天津凡世文化传媒，其股东为北京凡世文化，占股51%，另一个股东为香港星睿文化，占股49%。
据21Tech报道，在吴亦凡职业生涯的资本转化中，其母亲吴秀芹与表哥吴林扮演重要角色。
吴秀芹2014年在香港成立凡世星睿文化传媒，目前仍在注册状态。这家公司是吴亦凡多家业务公司的实际出资方。这些公司运作之下，最终受益方主要为吴亦凡及其家人。
吴林是吴亦凡工作室所属公司北京凡世文化传媒的法人。除此之外，以吴林为法定代表人的公司还有11家。不过目前，11家公司中有五家影视传媒公司现已注销。
五天内丢失所有商业代言
从2014年至今，吴亦凡先后拿下40多个品牌代言。不过，这些品牌都在“都美竹事件”后纷纷与吴亦凡划清界限，包括韩束、良品铺子、腾讯视频兰蔻、立白、宝格丽、保时捷、欧莱雅男士和路易威登等。
从吴亦凡的发展轨迹看，他拥有普通人无法想象的高起点和资源，是把一手好牌打得稀烂的典型。“顶流”吴亦凡的坠落，也引发对他背后潜藏着的资本的检视。逐利是资本的天然本性，但以“割韭菜”为目的的短视资本，不顾艺人专业能力、道德水准，贪婪地追求流量及其背后的利益，甚至为此突破道德和法律底线，这已经不是资本追利那么简单了。