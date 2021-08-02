下午察：吴亦凡背后的资本暗流

虽说是顶流，但吴亦凡在唱跳、演技、创作上的才华平平，也不止一次爆出桃色丑闻，但他在此次“翻车”前，似乎并不受负面新闻影响，手握顶级的影视资源和代言。

这让人不禁好奇，吴亦凡都有哪些“贵人”和资本扶持，把他推到曾经的高度？梳理其回到中国后的演艺之路，或许可以窥探些端倪。

吴亦凡2012年作为韩国EXO组合成员出道，2014年向韩国法院申请和SM娱乐公司的合同无效，试图单飞。宣布退团两个月前，吴亦凡的母亲吴秀芹在香港注册凡世星睿文化传媒，2015年去掉“凡世”二字，改名星睿文化传媒。吴亦凡表哥吴林同年4月在中国大陆注册上海凡世文化传媒工作室。

吴亦凡回国后所属公司的实际出资方，即是其母亲成立的星睿文化传媒。

流量加持 星路闪耀

吴亦凡回国发展正值一个过了不再来的机遇期。中国偶像市场在2014年远没有今日繁荣，可供市场选择的对象十分有限，以吴亦凡为代表的“归国四子”填补了市场空白，成为行业宠儿。

到中国后的一个月内，吴亦凡迅速开启新事业，参演徐静蕾执导的电影《有一个地方只有我们知道》，一举拿下男主角。据红星新闻报道，这部电影由“京圈灵魂人物”王朔担任编剧，徐静蕾则素有“京圈大飒蜜”之称。紧接着在2015年，吴亦凡加入另一名“京圈大佬”冯小刚监制的电影《老炮儿》。这在一定程度上代表着，吴亦凡打入了所谓的“京圈”。

2016年6月，吴亦凡深陷桃色绯闻。网红“小G娜”曝光她和吴亦凡的亲密照，让吴亦凡人设坍塌，形象和以往营造的“单纯、真诚”背道而驰。不过，事件发生数天内，吴亦凡所属的香港星睿文化传媒，与一家名为耀莱影视文化传媒的公司达成委托协议，由后者全权代理和全面负责吴亦凡在大陆的广告、电影等演艺事务，成为吴亦凡新的“金主”。

成龙、冯小刚曾力挺吴亦凡

据新京报报道，当时耀莱影视的实控人是綦建虹。綦建虹曾位列胡润全球富豪榜，是耀莱文化产业股份有限公司的法定代表人、董事长，同时控股北京耀莱文化传媒有限公司、北京耀莱投资有限公司等众多企业。