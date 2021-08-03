中国网信办将加强网上涉明星信息规范

中国中央网信办将通过加强网上涉明星信息规范、强化账号管理、完善黑产打击机制、探索建立粉丝引导机制等方式，以长效整治和规范粉丝文化。同时，国家广播电视总局集中开展了为期一个月的网络综艺节目专项排查整治，下发了关于进一步强化网络综艺节目管理的通知。

新华社昨天报道，针对粉丝群体聚集的社区、群组等环节，网信办督促网站平台进一步优化产品功能，升级管理策略，逐步压缩粉丝群体非理性追星空间，通过取消诱导粉丝应援打榜的产品功能、优化榜单规则、完善粉丝群圈管理、限制未成年人非理性追星活动等方式，强化榜单、群圈等重点环节管理。

报道并披露，网信办目前已累计清理负面有害信息15万余条，处置违规账号4000余个，关闭问题群组1300余个，解散不良话题814个，拦截下架涉嫌集资引流的小程序39款。

进一步强化网络综艺节目管理的通知则要求，严格控制偶像养成类节目，重点加强选秀类网络综艺节目管理，严格控制投票环节设置；坚决抵制追星炒星、泛娱乐化等不良倾向和“流量至上”、拜金主义等畸形价值观；进一步压实网络综艺节目制作和播出机构主体责任，加强对粉丝群体正向引导，强化平台“水军”“黑粉”治理。

曾经在中国人气火爆的顶流艺人吴亦凡因涉嫌强奸罪，早前已被北京市朝阳公安分局依法刑事拘留。随后有粉丝甚至扬言创建组织进行“集体营救”。央视网前天中午发文评论指出，“吴亦凡那些走火入魔的粉丝该清醒了”。

这篇文章指出，近年来，娱乐圈出现极端饭圈文化，在一种“爹不亲，娘不亲，只有我家哥哥亲”的畸形观念下，一些年轻人为了追星，耗费了巨大的人力、财力、精力，比如一度出现的应援爱豆疯狂倒奶的丑闻等等。为了“捍卫爱豆”，粉丝间更不惜互撕、人肉，网络暴力事件频频出现。

“诸如此类极端现象都让追星变了味，价值观失了准，公序良俗和社会伦理也被抛到了脑后，有些已经涉嫌违法。这类畸形粉圈对年轻人尤其是价值观尚未成型的未成年人伤害巨大。我们认为，必须尽快净化饭圈生态，矫正畸形追星。”