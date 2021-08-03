中印举行第12轮军长级会谈 双方同意保持谈判对话势头

中印两军在莫尔多/楚舒勒会晤点印方一侧举行第十二轮军长级会谈。

中国国防部昨晚在官网发布中印第十二轮军长级会谈联合新闻稿中，透露上述信息。至于这场会谈何时举行，新闻稿中并没有标明。

此前，7月14日，中印两国外交部长在杜尚别举行会见；6月25日，双方召开中印边界事务协调与磋商工作机制第22次会议。新闻稿称，双方继续就推动中印边界西段实控线地区一线部队脱离接触坦诚、深入地交换意见。双方同意此轮会谈具有建设性，进一步增进了相互理解。双方同意根据双边协议协定，保持谈判对话势头，尽快解决剩余问题。

新闻稿也指出，在谈判对话解决问题期间，双方同意继续作出有效努力，确保中印边界西段实控线地区局势稳定，共同维护和平与安宁。

清华大学国家战略研究院研究部主任钱峰对《环球时报》表示，从联合新闻稿可以看出，此次会谈双方的具体分歧有所减少，在一些脱离接触点上达成原则性共识的可能较大，而不是像上一轮会谈双方立场分歧大到无法联合形成对外新闻稿。

“表明两国军方想通过联合新闻稿传递出一个清晰的信息，即中印边境对峙已经不仅仅是军事层面的问题，更是两国的一个政治和外交层面的战略性问题。双方即便此轮会谈解决不了现地剩余问题，但也会坚定恪守政治共识，共同维护好今年2月班公湖南、北岸脱离接触以来形成的稳定局面，不会把现有问题进一步升级。”