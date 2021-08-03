钟南山：中国国产疫苗对德尔塔变异株有效

本轮由江苏南京扩散至中国多个省市的冠病疫情，毒株为德尔塔（Delta）毒株，中国工程院院士钟南山对中国国产疫苗的有效性做出回应说，“有效，非常安全。”

据《科技日报》报道，钟南山7月31日在广州出席一场活动时明确回答：“有效，非常安全。”他指出，中国需要83.3%的接种率才能达到群体免疫，因此特别呼吁大家要重视疫苗接种。

南京市7月27日通报，引起本轮南京疫情的毒株是德尔塔变异株。

对于德尔塔毒株传播为何如此快速，钟南山说，“德尔塔变异株在人体内的病毒载量比普通株高100倍，传播力更强；在身体内的潜伏期较短，只有一至三天就发病；在体内转阴的时间也较长，长达13天至15天，远长于普通株的七天至九天。”

对于南京疫情的发展，钟南山指出，“南京疫情与引发广州‘5·21’疫情病毒变异株的载毒量、传染性、隐蔽性等方面近似，轻症患者居多。”“南京市政府及时采取了防控措施，我认为南京疫情整体可控。”

南京本轮疫情中最早的感染者大部分接种过疫苗，引起当前中国国产疫苗对德尔塔变异株有没有保护作用的疑问。

钟南山对此回答说，“有效，非常安全。”他用一组经过验证的科学数据来说明，从临床免疫结果看，应对病毒变异株，接种科兴疫苗的免疫血清对德尔塔变异株的阳转率略有下降，达到87.5%；而国药疫苗对阿尔法（Alpha）株、贝塔（Beta）株和德尔塔株均具有保护能力，对阿尔法株的中和能力下降6.7%，保护能力基本没有改变；对贝塔株和德尔塔株的中和能力分别下降47%、32%。

钟南山表示，“这几个中国疫苗在实验室的检查发现，它们对病毒的杀死综合力度有所下降，但还是有保护作用的。”

他介绍，基于今年5月份广州新冠病毒德尔塔变异株暴发疫情的研究，结果证明中国国产疫苗是有保护作用的。研究初步统计显示，疫苗对重症的保护效果为100%，对中度、轻度、无症状的保护效果分别为76.9%、67.2%、63.2%。相关研究成果后续将发表。

钟南山补充说，“广州疫情中出现的13名重症患者，有四位上了ECMO（体外膜肺氧合，俗称“人工肺”），我们全部救活了。他们全部都没有打疫苗。”