中国官媒“卧底”奈雪门店 揭蟑螂乱爬水果腐烂

中国官媒记者通过随机应聘，“卧底”茶饮品牌奈雪的茶门店，发现其多家分店也存在蟑螂乱爬、水果腐烂、抹布不洗、标签不实等问题。对此，奈雪的茶深夜回应表示，对涉事门店展开连夜彻查、整改。

据新华社报道，记者应聘进入“奈雪的茶”北京西单大悦城店，成为一名实习茶饮师，负责面包区“上包”工作，即把后厨做好的面包从货架摆放到橱窗，并帮助顾客选购面包。

上岗当天，记者看见一只指甲盖大小的蟑螂，从面包展柜底部爬向面包制作间。记者马上报告同组值班店员，但得到“没事，不用管它”的答复。

“水吧和面包房有蟑螂”在许多店员看来十分“正常”。入职第二天，一些店员告诉记者，虽然店里要求很高，但“忙起来就顾不上那么多了”。

在“奈雪的茶”长安商场店，一些发黑的芒果摆放在后厨的桌子上，员工被提醒要去掉“黑色”部分继续使用，“不要浪费，稍处理一下即可”。

记者看到，一些标签纸等杂物不小心掉进芒果泥里，杂物被挑拣出来后芒果泥继续使用。

一款“软欧包魔法棒”系列产品，按要求应在四小时内售完。但一些员工会将未售完的产品及时更改时间标签再卖。

奈雪饮品“霸气柠檬油柑”保质期只有一天。但在“奈雪的茶”北京西单大悦城店，生产标签为手工输入。因操作失误，出现过工作人员错将当天该品生产日期打成前一天的情况。直到晚上闭店时，店长才发现。工作人员在群中私下处理了此事。

奈雪的茶昨日深夜回应说，公司管理层非常重视，第一时间成立了专项工作组，对涉事门店展开连夜彻查、整改。同时会邀请市场监督管理局上门检查，并第一时间公布检查结果。

