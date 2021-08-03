大陆73军团特战旅首次演练海上跳伞 用于抢滩登陆作战

中国大陆八一建军节前夕，第73集团军某特战旅在闽南某海域开展了组建以来的首次海上跳伞训练。中国官媒特意指出，这种海上跳伞的技战术主要应用于抢滩登陆作战。

据中国央视军事2日在微博上传影片，显示驻扎在中国大陆东南沿海的解放军第73集团军某特战旅，在闽南某海域进行成军以来首次海上跳伞训练。

报道指出，由于抢滩登陆可能会遇到礁石阻碍，舟艇无法靠近，这时就要以伞降方式靠近海岸，再泅渡前行。而海上跳伞具有隐蔽性强、出其不意等特点，能提升部队全域作战、立体攻防、海上渗透能力。

中国大陆第73集团军某特战旅在闽南某海域开展训练。（央视视频截图）

据东方网报道，第73集团军某特战旅素有“东海飞龙”之称，前身是中国大陆最早的7个特种大队之一—原南京军区“飞龙”特种部队。

2017年，中国大陆在原18个集团军的基础上调整组建了13个集团军，每个集团军都配属一个特种作战旅。与此同时，新疆军区、西藏军区特战大队也都扩充升级为特战旅。

目前，解放军陆军共有15个旅级整建制特种力量，分别隶属于13个集团军、新疆和西藏军区。演兵场之前就曾讲过，每支特战旅都有不同“外号”，和自己的定位和特长都高度相关。例如北部第78集团军“血狼”特战旅，专职担负高寒地区特种作战任务，并首次代表中国大陆参加为俄罗斯“萨彦岭行军”比赛；南部战区第75集团军“丛林猛虎”特战旅，拥有丰富的从丛林作战经验：西藏军区“高原雪豹”特战旅，是全军唯一一支高原特种作战部队。

而东部战区的三支特战旅，名字多多少少和大海有关，如第71集团军“海鲨”，第72集团军“霹雳”和第73集团军“东海飞龙”。值得注意的是，第73集团军驻地为福建，是一支历史厚重、战功卓著的英雄部队，被称为镇守东南沿海的利刃铁拳。

《自由时报》评论说，央视特意强调“抢滩登陆”，“对台恫吓意味十足”。