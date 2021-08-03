台陆委会将修法护关键技术

台湾陆委会预告修正两岸人民关系条例，明定从事核心关键技术人员，赴中国大陆须经审查会审查许可。对此台湾科技部表示，尊重修法意见，未来也会要求辖下研究型法人要符合法规规范。

据《自由时报》报道，台湾科技部政务次长林敏聪表示，科技部原本针对核心科技的管制就有一定规范。比如为避免台湾因高科技研发成果或资料的不当外流，而损害安全或经济竞争优势，科技部邀集台湾中央研究院、行政院的部、会、署与科技相关者，成立科技小组，着手建立科技安全管制机制。

科技小组成员机关会筛选较为敏感的科技项目，例如农业科技、制造业关键技术、航太及卫星科技、海洋科技、先进积体电路设计及制程技术、网路安全关键技术等，经所属部、会、署核定后，提报科技小组。

林敏聪指出，这次两岸条例修正草案纳入核心关键技术的管制，会较以往的管制方法更有制度，也会有比较好的审查效应，在管制上也会更具体，“并不是所有科技人员都要受管制，而是针对核心科技进行管制”。

至于修法能否有效防止台湾关键技术被中国大陆窃取，林敏聪表示，审查机制会有一定规范作用，待新制上路，就会要求科技部辖下研究型法人须符合法规规范。

陆委会预告修正两岸人民关系条例将规定，明定受政府机关委托或补助一定金额以上，从事政府核心关键技术人员，赴中国大陆须经审查会审查许可，若未经许可擅自赴中国大陆，最高可重罚1000万元（新台币，下同，48.44万新元）。

