新东方：取消公布财报未违港美规则

新东方教育公告，公司将尽最大努力于截止日期前向美国证券交易委员会提交表格20-F年度报告，并在切实可行的情况下尽快在香港登载该报告。该公司此前取消了原定于8月2日（北京时间）举行的董事会会议及2021财年第四季度的业绩发布，新东方对此表示，并无违反美国或香港的任何上市规则。

据路透社报道，新东方公告，作为在纽约证券交易所上市的外国私人发行人，根据适用的纽交所规则或美国证券法，公司毋须登载季度业绩发布或年度业绩公告。公司须依法在其财政年度结束后四个月（即2021年9月30日）内向美国证交会公开提交表格20-F年度报告，并获准在必要时向证交会要求额外延期15天。

同时，由于新东方根据香港上市规则在香港第二上市，因此根据香港上市规则公司同样毋须公布该等刊登文件。因此，公司取消董事会会议及登载2021年第四个财政季度的业绩发布并无违反美国或香港的任何规则。

新东方表示，正在评估近期监管发展对其经营业绩的影响，并将在未来的适当时间向其股东提供进一步更新资料。

中国“从严治理”校外培训的监管政策公布。中央办公厅、国务院办公厅联合发文，规定学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作，各地不再审批新的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。消息令到境外上市的中国教育股股价受到重挫，其中新东方过去一个月股价累计暴跌逾七成。

