理想、小鹏、蔚来7月销售强劲

中国理想汽车和小鹏汽车7月份的电动车销量比一年前增加了两倍多，而蔚来汽车的销量则增加了一倍，这得益于全球最大汽车市场对新能源汽车的强劲需求。7月汽车交付量的增加，正值电动车制造商在中国扩大生产能力之际，受到中国推广更节能汽车的政策鼓励。

据路透社报道，在美国上市的小鹏汽车股价大涨8.9%，达到44.12美元（59.70新元）的近两周高点，理想汽车涨幅高达6.1%，达到35.44美元的一个月高点，而蔚来汽车上涨4.7%，达到46.78美元。

蔚来、理想和小鹏与美国电动汽车制造商特斯拉竞争，后者在中国的电动车市场占据主导地位。

蔚来汽车是ES8和ES6电动运动型多用途车(SUV)的制造商，该公司介绍，7月共交付了7,931辆车，比去年同期增长了124.5%。2020年7月的交付量已经增长了三倍多。

生产P7轿车和G3 SUV的小鹏汽车介绍，其7月的交付量猛增228%，达到8,040辆。

理想ONE SUV的生产商理想汽车宣布，它上个月交付了8589辆理想ONE，增长约251%。

电动汽车制造商的强劲销售数字正值全球汽车销售复苏正受到芯片短缺的威胁。芯片短缺迫使世界各地的汽车制造商调整装配线，降低产量和关闭工厂。