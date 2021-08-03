中国大陆新增61本土病例 涉及八省市

中国大陆昨天新增本土冠病确诊病例61例，范围涉及八个省市，其中45例出自江苏，扬州单日新增40例。一线城市上海市也出现病例。

中国国家卫健委通报，昨天（2日）报告新增本土确诊病例61例，其中江苏45例，湖南六例，湖北三例，河南和云南各两例，北京、上海、福建各一例。

另外，新增本土无症状感染者23例，分别为河南15例，湖北六例，湖南两例。

上海市新增的本地病例常住浦东新区，是浦东机场货运区外航货机服务人员，追踪到其在上海市的密切接触者43人，已集中隔离观察。

据央视新闻报道，上海浦东国际机场昨晚组织所有相关人员进行集体核酸检测，并对相关区域进行终末消毒。

江苏的45例新增本土病例中，南京市占五例，扬州市报告40例。7月20日以来，南京市累计报告本土确诊病例220例，扬州市累计报告本土病例94例。

扬州市对小区的封控管理措施再次升级，当地疫情防控工作指挥部发布通告说，从今天零时起对扬州市主城区除封闭小区外的所有小区升级封控管理措施，封控管理小区（自然村）只保留一个出入口，确保两人以上24小时值守，其他出入口一律关闭。

河南省昨天新增两例本土确诊，郑州市昨晚通报，自7月30日郑州市二七区发现首例无症状感染者以来，截至8月2日18时，此轮疫情导致郑州市新增本土病例13例，无症状感染者50例。

经基因测序，最初两名感染者与缅甸入境并在郑州市六院进行治疗的确诊患者的毒株高度同源，均为德尔塔变异毒株。

通报还说，此轮疫情呈点状散发特点，63名感染者绝大多数与郑州市六院有关联，个别人员虽与六院没有明显交集，但要么居住地在六院附近，要么近期在该区域有过活动。