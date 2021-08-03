消息：中国为国企采购设最新国产化率目标 或违中美协议

三位美国消息人士透露，中国政府在5月悄悄发布了新的采购指引，要求包括X光机和磁共振成像设备在内的数百个项目的国产化率最高达到100%，为外国供应商设置了新的障碍。

据路透社报道，一位前美国政府官员说，中国财政部以及工业和信息化部在5月14日发布第551号文件，题目为“政府采购进口产品审核指南”，他获得了一份此前未被报导的70页目录的副本，并向路透读出了部分内容，但要求匿名。

这位前官员说，中国在加入世界贸易组织(WTO)时，同意不发布此类内部文件。这位前官员说，这份文件也有违2020年1月与美国达成的第一阶段贸易协议的精神。“他们需要减少障碍，而不是制造新的障碍”。

发给中国医院、企业和其他国有实体买家的文件对315个项目提出了25%至100%的国产化率要求。这位前官员说，这些项目包括医疗设备、地基雷达设备、测试机械、光学仪器；用于畜牧业的项目；地震仪器，以及海洋、地质和地球物理设备。

一些美国立法者和行业官员对中国政府在贸易问题上的透明度越来越关注。

新的指导方针影响到包括医疗设备在内的诸多商品，根据第一阶段贸易协议条款，中国政府同意购买更多医疗设备。这位前官员说，例如磁共振成像设备过去是美国公司的主要出口产品，但在新准则下将面临100%的国产化率要求。

美国贸易专家说，中国的国产化率规则与美国计划提高的“买美国货”门槛不同，因为这些规则没有公开发布，而且由于中国国有企业包括医院和其他实体，受影响的医疗设备和其他商品的数量要大得多。

2020年，中国从美国进口了约1240亿美元（1677.38亿新元）的商品，其中大部分是由控制教育、卫生、交通、农业和能源部门的广大国有和政府关联公司购买的。

根据惠誉解决方案(Fitch Solutions)的数据，2018年，由强生、通用电气和雅培等公司制造的美国医疗设备出口总额为475亿美元，其中对中国出口额为45亿美元。在2018年和2019年美中贸易战期间，中国对此类商品的进口量下降，但在第一阶段贸易协议签署后又上升。

美中贸易全国委员会(USCBC)发言人巴里（Doug Barry）说，该委员会听说了这份文件，但没有看到副本。他说，委员会在中国经营的成员报告了在中国竞争和中标方面出现的新问题，涉及测试设备和运输等领域。

该委员会正在敦促拜登政府完成对美中贸易政策的评估，并在拜登和中国国家主席习近平10月会晤时提出关切。

拜登的前任特朗普曾强烈提倡“买美国货”和“美国优先”。拜登在1月上任的第一周就签署了一项“买美国货”行政令，并在上周公布了关于政府采购的货物中美国产品含量水平的新规定。

正在审查美中贸易政策的美国贸易代表办公室，拒绝就上述的中国文件或其是否违反美中贸易协议发表评论。

美国贸易代表办公室发言人霍奇（Adam Hodge）也拒绝就该办公室何时结束审查给出时间表。

从看过中国文件的人那里了解到文件情况的一名国会工作人员说，这些指导方针的非公开性质也意味着中国政府可以淡化其重要性。“这没有公布；没有公开。而是通过公司、协会和其他团体传达，”这位工作人员说。“不公开发布，中国就可以对其予以否认，说这只是一份指南。”

北京方面没有公开发布这份文件。中国财政部以及工业和信息化部没有回应对此事的询问。