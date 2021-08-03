张文宏：机场确诊人员接种过疫苗 百分百预防不存在

中国上海市冠病救治专家组组长张文宏说，上海机场的确诊员工接种过疫苗，在所有疫苗的接种中，百分百预防感染的疫苗是不存在的。

据澎湃新闻报道，上海8月3日举行疫情防控工作新闻发布会，记者向张文宏提问，目前机场工作人员都是接种过疫苗的，这次确诊病例是否接种了疫苗，如果接种了疫苗仍然被确诊感染，你怎么看这个问题？

张文宏回复说，机场这位员工当然接种过疫苗，因为按照疫苗接种规范，高危人群必须接种疫苗。最近中国各地都有接种过疫苗的人特别是高危群体发现确诊病例。

他解释说：在所有疫苗的接种中，百分百预防感染的疫苗是不存在的，疫苗接种之后，一定会有接种过疫苗的高危人群被感染，这是必然的，这才会有所谓疫苗的保护力这一说法。

他说：“我们今天要回答的问题是，疫苗保护了没有？我的回答是，目前为止，全世界已经完成疫苗接种30多亿剂，出现突破感染的病例是非常少数的。更为重要的是，我们要对比以前没有接种疫苗的时候，一旦发生这样的病例，它的传播是非常迅速的。”

张文宏说，上海出现本地病例的处置不是第一次，第一轮筛查下来，所有密接者特别是机场的密接者没有一例阳性。他说：“这说明什么？如果确诊病例周边的人都进行了充分的接种，病毒传播的速度会大幅度减缓。”

他表示，上海18周岁以上人群当前疫苗接种率达到85%，在机场接种率更是达到百分之百。因为疫苗的广泛接种，使得病毒传播速度大幅度减缓，这让防疫能做到心中有数。

他说：“所以如果你问我疫苗的突破说明什么问题？我的回答是：正是因为疫苗的接种，使得我们有更大的把握在这次病例的传播中，在非常短的时间内做到防控，疫苗的接种也使我们防控的力量更加强大。”

上海8月2日晚间，发布正式对外通报，浦东机场货运区一名外航货机服务人员冠病核酸检测阳性。