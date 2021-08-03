官媒批网游为“精神鸦片” 腾讯网易等股价暴跌

中国官媒《经济参考报》今天发文指出，网络游戏对未成年人的健康成长造成不可低估的影响，这一新型“毒品”突飞猛进、发展壮大成一个巨大的产业。文章引述业内人士建议，要求平台增强社会责任意识，不单纯追逐利益，完善未成年人防沉迷系统，完善平台内容审核机制。港股网游股今日全线暴跌，腾讯跌超9%，网易跌近15%，心动公司跌超14%。

《经济参考报》这篇题为《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》的文章指出，游戏作为一个新兴产业，近年来快速发展、规模可观，如何趋利避害，引导其健康成长，始终是社会各界高度关注的焦点，相关政策不断完善，但仍有改进空间。

报道指出，网络游戏的过度投入对未成年人生理和心理带来双重负面影响。中国去年超一半儿童青少年近视，因沉迷网络游戏而影响学业、引发性格异化的现象呈增长趋势。游戏危害越来越得到社会的共识。

文章指出，去年中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元（人民币，582亿新元），同比增长20.71%。占据行业半壁江山的腾讯游戏2020年实现营业收入1561亿元。文章点名腾讯旗下产品“王者荣耀”，称其高度适配快节奏、碎片化的空闲场景，且动动手指就能和微信好友一起“开黑”，让此款游戏获得了病毒式传播和无可复制的玩家粘性。

文章引述四川一名五年级小学生称，全班55名同学中，有包括他在内的十多个同学玩《王者荣耀》。他每周都会玩两三次，自己的理想就是未来能够成为一名职业电竞选手。

互联网法治研究中心主任、中国社会科学院大学副校长林维受访时指出，电竞门槛太高，跟青少年对于网络游戏的沉迷完全是两个概念，在宣传上不能混淆，对未成年人造成误导。林维还强调，任何一个产业、一项竞技都不能以毁掉一代人的方式来发展，未成年人的成长是第一位的。

文章最后还引述业内人士建议，要求平台增强社会责任意识，不单纯追逐利益，完善未成年人防沉迷系统，完善平台内容审核机制，减少不良信息进入未成年人视野。同时，处罚的力度要同步跟上。

综合新浪财经和信报财经消息，腾讯今日低开逾1%后跌势明显转急，曾大跌9.3%，最低至431点，最新跌幅为7%，报441.6元（港元，约76.79新元），目前为表现最差的蓝筹股。

同样涉及网游业务的网易今早开盘一度跌幅近15%，中手游跌幅达10%。