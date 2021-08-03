黄耀明被捕 林夕：国际丑闻

香港廉政公署昨天拘捕歌手黄耀明，并提控他和泛民主派成员区诺轩，指他们两人在三年前的立法会补选中涉嫌舞弊；该消息发布后，香港娱乐圈中有不少人作出回应。

首先，与黄耀明交好的知名作词人林夕在个人面簿上发贴指，这样的新闻是“国际丑闻”，“真香港人看不懂”。他并形容黄耀明被捕一事是“看似飞霜袭人”。

林夕随后还贴出多幅图文，包括黄耀明的歌曲《自由之夏》和《非心》，以及他改写徐志摩的诗作等。其中歌词写道：“你轻轻的招手，作别狮山的云彩”；“说真话很危险”；“隧道很长，比生命更长，那就向前走吧”。

另一位著名作词人黄伟文也在Instagram上发贴，他引用自己的歌词表达，“谁叫这，负能量时代，最开通的想法，都配你不起。”

尽管这篇贴文并未点名或标注黄耀明，不过，有不少网民留言表示支持黄耀明。

此外，香港词人周耀辉在个人面簿上发贴，引用了他为黄耀明之前所属的乐队“达明一派”的歌曲《天问》填写的一句歌词说：“抑郁于天空的火焰下。”

香港歌手蓝弈邦在面簿上标注了黄耀明，并说：“明哥，保重，平安。”

香港廉政公署昨天通报，黄耀明和当时是补选候选人的区诺轩涉嫌通过娱乐，诱使他人投票给区诺轩。廉署发言人强调，在选举中向他人提供茶点及娱乐属于舞弊行为，也是严重罪行。