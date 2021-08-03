武汉启动全市全员核酸检测

湖北省今天上午召开的新闻发布会指出，武汉面临严峻的防控形势，根据疫情形势和防控需要，决定启动全市全员核酸检测。目前，湖北省累计报告六例确诊病例，均在定点医院救治，尚没有重症病例发生。

根据人民日报客户端消息，相关负责人在会上表示，当地将在做好重点人群、密接人员核酸检测基础上，根据流行病学调查结果，及时启动大规模人群核酸检测，将在尽可能短的时间内做好重点区域内多轮核酸检测，做好在更大范围内开展核酸检测的准备。原则上不举办规模性聚集活动，出入各类公共场所必须佩戴口罩，文化休闲和娱乐场所实行限流、验码、测温，原则上不组织重点地区人员赴鄂旅游。

负责人说，武汉是全国重要交通枢纽，人员流动性大。目前武汉经济技术开发区已出现多名核酸检测阳性病例。根据疫情形势和防控工作需要，武汉将迅速启动全员核酸检测，全面筛查核酸检测阳性人员和无症状感染者，消除隐患。通过市级统筹，属地负责，网格包保，快速推进。

根据湖北省卫健委网站消息，湖北昨天新增确诊病例三例，均为武汉市本土病例，且已转至定点医疗机构救治，新增疑似病例0例，新增出院病例0例，新增死亡病例0例。

此外，湖北昨天新增无症状感染者六例，均为本土无症状感染者，其中武汉市五例，黄冈市一例，转确诊0例，解除隔离0例。