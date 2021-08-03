朱立伦挑战现主席江启臣：大家都满意我也不必出来

前国民党主席朱立伦今日正式宣布参选下届国民党主席。谈到现任主席江启臣这一年半的表现，朱立伦表示：“今天如果这一年半大家都很满意，我也不必出来。”

据《联合报》报道，至于为何不去年在台湾大选时参选，朱立伦表示，去年他希望不同世代有机会来承担这个工作，当江启臣当选之后非常高兴，希望新生代能够好好的做、好好的改革。

朱立伦也提到，江启臣任党主席这一年半来，很多支持者与党员都希望国民党能够更强、更好，能够改变现状，未来能够赢得2022，面对这样的困境，他责无旁贷必须站出来，希望能够一起努力，让国民党更好、更强。

朱立伦也宣示，若他当选主席，一年内要让国民党支持度与认同度超越民进党，明年六都至少要过半，所有县市长也要过半；他希望国民党赢，希望全党能够共同战胜2022，2024重新赢回执政。

朱立伦说，没有2022就没有2024，今天要拼尽全力，要让国民党2022年打胜仗；他当选第一天就会组成选战策略小组，邀有选战能力与经验的人加入，以台北市为例，立委蒋万安与市议员罗智强都会邀请加入讨论，推出最强候选人。

朱立伦表示，这些日子以来，民进党专断独裁、腐败无能，从开放莱猪到防疫、疫苗、纾困，民众都受不了，对于这样一个专断独裁的执政党，“国民党也有责任，做的也有不够”。

朱立伦说，他走访基层，有太多支持者希望国民党要站起来、强起来，一定要改变国民党现状，改变民进党专断独裁、贪腐无能现状，他身为党一份子，责无旁贷、义无反顾站出来与大家一起努力，面对严峻现状一起来改变。

朱立伦指出，面对即将到来的2022年选举，会拼尽全力汇整所有力量，让国民党打一个大胜仗，2024年会推出最强的候选人，全力以赴无私的让国民党重返执政。

朱立伦透露，宣布参选后，会自家乡、起点桃园开始，一路往南勤走基层，最后争取胜选；包括高雄市前副市长李四川、行政院前副秘书长黄敏恭、国民党新北市党部前主委江政彦也都以志工方式加入团队，之后还会有更多人一起加入。

朱立伦也提到，宣布参选前曾与中广董事长赵少康会面，赵少康与他一样都很忧心，都希望改变国民党，让党更有战斗力。

