中国新房找房热度微升 三四线城市热度较高

58同城、安居客3日发布的2021年《7月国民安居指数报告》显示，7月份，中国新房找房热度环比微涨0.8%，其中三四线城市找房热度环比上涨1.9%，高于一线和二线城市。

据中新社报道，报告指出，7月份，中国新房找房热度总体保持平稳，其中，一线城市找房热度环比微涨0.3%，二线城市找房热度环比下跌0.6%，三四线城市找房热度环比上涨1.9%。当月，鞍山、衡水、石家庄、烟台、南宁和青岛找房活跃度排名前五位。

一线城市中，北京当月新房找房热度环比上涨2.7%，广州上涨0.7%，而上海和深圳则分别下降0.6%和2.7%。

报告还对用户购房行为进行了分析。数据显示，2021年7月份，用户信心指数为107.6，环比上涨0.9%，约六成购房者认为政府会继续调控抑制房价上涨。随着三孩配套政策陆续落地，用户购房时也更关注大户型房源。报告指出，7月份用户在找房过程中，倾向三居室的比例继续过半，达52.2%。

当月，重点城市新房在线均价和二手房挂牌价环比均稳中微升。报告显示，7月，65个城市新房在线均价为每平方米17419元（人民币，下同），环比上涨0.07%；65个主要城市二手房挂牌均价为每平方米17025元，环比上涨0.50%。

经纪人信心指数明显下降。数据显示，7月经纪人信心指数达到97.7，环比下降7.5%，越来越多的经纪人认为政府会出台政策限制房价。

58安居客房产研究院分院院长张波认为，7月楼市调控压力明显增强。中国住房和城乡建设部等八部门发布持续整治规范房地产市场秩序的通知，将房地产开发、房屋买卖、住房租赁以及物业服务作为长期调控重点。7月30日中央政治局会议重申房住不炒，强调加快发展租赁住房，落实用地、税收等支持政策。

中国各地调控政策亦不断升级。比如：上海将赠与住房转让纳入房屋交易核验范围；武汉实行“房票”制度；西安、绍兴、无锡推出二手住房成交参考价格发布机制。张波预计，下一阶段，各地楼市降温概率不断增大，楼市稳定性将进一步增强。